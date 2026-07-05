Colombia ya está en Canadá y así prepara el duelo decisivo ante Suiza

Después de convertir cada estadio en territorio colombiano durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final, la Selección afronta un nuevo desafío en Vancouver, donde este martes, a las 3:00 p.m., buscará el boleto a los cuartos de final del Mundial frente a Suiza. La delegación arribó el sábado en la tarde a territorio canadiense y este domingo realizó su primera práctica en el Killarney Park, en una sesión completamente a puerta cerrada, en la que Néstor Lorenzo comenzó a ultimar los detalles tácticos para enfrentar a un rival que exigirá la mejor versión de la Tricolor. Sin embargo, esta vez el ambiente alrededor del equipo será diferente. Colombia seguirá contando con miles de aficionados en las tribunas, pero no tendrá el respaldo completo de uno de los factores que ha fortalecido al grupo durante todo el torneo: la presencia permanente de las familias de los jugadores.

Hasta acá, esposas, hijos, padres y familiares se convirtieron en un apoyo silencioso pero determinante para la Selección. Compartieron concentraciones, celebraciones y momentos de descanso, ayudando a que los futbolistas vivieran el Mundial con mayor tranquilidad emocional. Ahora, el cambio de sede hacia Canadá provocó un inconveniente inesperado: varios de ellos no cuentan con visa para ingresar al país. Uno de los casos más representativos es el de Jhon Arias. Su esposa compartió en sus redes sociales una imagen de la pequeña hija de la pareja durante el compromiso frente a Ghana y explicó por qué decidieron llevarla al estadio, pese al horario. “No la íbamos a llevar al partido porque era muy tarde y ella se duerme súper temprano, pero como no vamos a poder ir a Canadá (no tenemos visa) decidimos llevarla”. La situación no solo afecta a familiares de los futbolistas. También varios aficionados colombianos y algunos periodistas permanecieron en Kansas City sin poder desplazarse a Vancouver. La razón también pasa por un cálculo logístico. Si Colombia consigue eliminar a Suiza, los cuartos de final volverán a disputarse en Kansas, por lo que muchos optaron por permanecer allí a la espera del resultado.

En el aspecto deportivo, el panorama continúa siendo favorable para el cuerpo técnico. Aunque James Rodríguez reveló que algunos jugadores presentaban una leve gripa, el grupo se encuentra en buenas condiciones físicas para afrontar el compromiso. La única ausencia confirmada sigue siendo la de Jhon Córdoba, quien sufrió una lesión muscular que lo dejó definitivamente fuera del resto del Mundial. Pese al duro golpe, el delantero mantiene el optimismo. En sus redes sociales publicó un mensaje de fortaleza: “Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros”. Su baja obliga nuevamente al cuerpo técnico a reorganizar el frente ofensivo, precisamente el aspecto del equipo que todavía busca alcanzar su mejor versión.

Uno de los futbolistas que más debate ha generado durante el torneo es James Rodríguez. Aunque el capitán ha sido determinante en la generación de fútbol y continúa siendo el cerebro del equipo, algunos sectores han cuestionado su titularidad y su influencia en determinados pasajes de los partidos. Quien salió en defensa del número diez fue Iván Ramiro Córdoba, histórico defensor colombiano, campeón de la Copa América de 2001, quien elogió el presente del volante. “Para mí ha tenido un excelente nivel, siempre he pensado que es nuestra referencia y cuando él está bien toda la Selección también”. El exdefensor considera que la influencia del capitán trasciende las estadísticas y se refleja en el funcionamiento colectivo. “El equipo lo ha arropado porque sabe que llega su momento. Ya está él con toda su capacidad creativa y no solo con eso sino también corriendo, sacrificándose por hacer ese trabajo que normalmente le toca a otros, pero cuando un grupo está unido y es fuerte, todos piensan de la misma forma”. Para Córdoba, ese compromiso colectivo explica buena parte del crecimiento que ha mostrado Colombia a lo largo del campeonato.

Más allá de los resultados, Iván Ramiro Córdoba considera que el equipo ha dado pasos adelante en cada presentación. Destaca la madurez con la que administra los partidos, la capacidad para controlar los tiempos y la personalidad para asumir el protagonismo sin importar el rival. “Muy contento con lo que ha mostrado nuestra Selección, un equipo maduro, que sabe manejar los tiempos de los partidos, ha salido a proponer y lo único es que esperamos que se activen Luis Díaz y el frente de ataque. Creo que lo van a hacer, porque hasta acá han hecho un gran trabajo de sacrificio hacia el equipo, tratando de recuperar el balón para tener siempre nosotros un mayor porcentaje de posesión, que eso nos ha dado resultados”. Pensando ya en los octavos de final, el excentral recuerda que este tipo de compromisos cambian completamente la dinámica del torneo. “No hay mañana. Son partidos de un resultado único. Va a haber más presencia por parte del ataque y vamos a tener mayores posibilidades de hacer gol”.

Si hay un jugador del que Colombia espera un salto definitivo en la fase eliminatoria es Luis Díaz. El atacante ha sido importante por su despliegue, desequilibrio y trabajo defensivo, pero todavía no ha logrado traducir ese esfuerzo en la cantidad de goles y asistencias que suele producir. El propio extremo reconoce que aún no atraviesa su mejor momento y explicó qué siente que le está faltando. “Está faltando tranquilidad. He tenido ocasiones para concretar, me anulan goles, esa confianza que quiero tener todavía no está al cien por ciento. Estoy tratando de ir mejorando partido a partido, me sentí mucho mejor en el partido frente a Ghana. No puedo dar pasos atrás y le pido a la gente de Colombia que siga creyendo. Sé que esperan goles y asistencias, estoy dando todo para conseguirlo para el equipo”. Las palabras del guajiro reflejan la autocrítica de uno de los referentes ofensivos del plantel, pero también la confianza de que el momento esperado está cerca. Con una defensa que ha sido una de las grandes fortalezas del Mundial, un mediocampo cada vez más consolidado y un grupo que transmite unión dentro y fuera de la cancha, Colombia llega a Vancouver convencida de que puede seguir haciendo historia.