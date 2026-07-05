Jhon Córdoba se pierde el resto del Mundial: ¿quién lo reemplazará ante Suiza?

Ahora, el cuerpo técnico estudia cuál es la mejor alternativa para mantener el equilibrio del equipo sin perder presencia ofensiva.

La ausencia del delantero representa la primera modificación obligada en el equipo titular desde que comenzó el torneo. Córdoba había aportado movilidad, potencia física y una constante lucha con los defensores rivales, además de ser el primer hombre en la presión alta que caracteriza al conjunto colombiano.

La clasificación a los octavos de final dejó una mala noticia para la Selección Colombia. La lesión muscular de Jhon Córdoba, sufrida durante el compromiso frente a Ghana, lo dejó fuera de lo que resta del Mundial y abrió un interrogante que Néstor Lorenzo deberá resolver antes del decisivo duelo de este martes contra Suiza.

Luis Suárez, el principal candidato

El nombre que aparece con más fuerza para asumir la posición de delantero centro es el de Luis Suárez.

A diferencia de otros atacantes de la convocatoria, Suárez ha desempeñado durante el Mundial la función específica de número nueve, actuando como referencia en el área y ofreciendo profundidad cuando ha ingresado desde el banco.

Su perfil encaja con la idea que ha venido desarrollando Lorenzo: un atacante capaz de fijar a los centrales, atacar los espacios y generar oportunidades para que lleguen desde atrás futbolistas como James Rodríguez, Jhon Arias o Luis Díaz.

Por esa razón, todo indica que será el elegido para iniciar frente a Suiza.

El Cucho, una opción diferente

La otra alternativa natural es Juan Camilo Hernández.

Sin embargo, el Cucho ha tenido un rol distinto dentro del esquema colombiano. En el debut del Mundial actuó como extremo por la banda derecha, aprovechando su capacidad para encarar, asociarse y aparecer entre líneas más que como un delantero fijo.

Si Lorenzo decide utilizarlo como centrodelantero, el funcionamiento ofensivo cambiaría considerablemente, pues Hernández ofrece mayor movilidad y suele salir del área para participar en la construcción del juego.

Esa característica podría resultar útil ante una defensa suiza que acostumbra a mantenerse muy compacta, aunque también implicaría perder presencia constante dentro del área rival.

La carta sorpresa: Luis Díaz como falso nueve

Existe una tercera posibilidad que tampoco puede descartarse.

Luis Díaz ya ha demostrado, tanto en Europa como con la Selección, que puede desempeñarse como delantero centro cuando las circunstancias lo exigen.

En el Liverpool ha ocupado esa posición en diferentes momentos, aprovechando su velocidad para atacar los espacios y su capacidad para moverse por todo el frente ofensivo. Incluso en algunos partidos de alto nivel internacional se ha visto una fórmula similar, con extremos intercambiando constantemente posiciones para desordenar a las defensas.

Si Lorenzo apuesta por esa variante, Colombia renunciaría a un delantero de referencia para jugar con un ataque mucho más dinámico y difícil de marcar.

La principal ventaja sería que Díaz tendría mayor libertad para aparecer entre los centrales, mientras James encontraría más líneas de pase y los extremos podrían atacar constantemente desde las bandas.