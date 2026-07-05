Colombia llega como favorita ante Suiza: el respaldo de dos técnicos de prestigio alimenta la ilusión

El crecimiento que ha mostrado Colombia a lo largo del Mundial no solo se refleja en sus resultados. También ha despertado el reconocimiento de entrenadores de trayectoria que ven en el equipo de Néstor Lorenzo a uno de los candidatos más sólidos para instalarse entre los ocho mejores del campeonato.
Tanto Carlos Queiroz, actual seleccionador de Ghana, como Juan Carlos Osorio, uno de los técnicos colombianos con mayor recorrido internacional, consideran que la Tricolor parte con ventaja en la serie frente a Suiza, aunque por razones diferentes.