“Es una vergüenza”: Falcao estalló y exigió una revolución en el fútbol colombiano tras la eliminación del Mundial

Tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de Norteamérica-2026, luego de caer en la definición por penales frente a Suiza, Radamel Falcao García lanzó fuertes críticas hacia el fútbol colombiano.
El máximo goleador histórico de la Tricolor (36) aseguró que el problema va mucho más allá del resultado y apuntó a las falencias estructurales del balompié nacional.
Falcao, quien actualmente se desempeña como comentarista de ESPN y continúa en actividad con Millonarios a sus 40 años, lamentó que el equipo no aprovechara las oportunidades creadas durante el compromiso y recordó que las definiciones desde el punto penal se han convertido en una constante frustración para Colombia en los grandes torneos.