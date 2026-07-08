La Registraduría desmintió a congresista del Pacto Histórico por supuesto fraude en consulado

Las acusaciones de fraude electoral -sin sustento- tras la segunda vuelta presidencial no han venido solo del presidente Gustavo Petro, sino de su bancada. El congresista del Pacto Histórico Alejandro Ocampo señaló un supuesto fraude en el consulado de Atlanta, Estados Unidos, y la Registraduría lo desmintió con pruebas.

Ocampo ha sido representante a la Cámara por el Valle del Cauca, y fue elegido senador para este periodo. Lo que dijo fue que un jurado de votación que firmó el formulario E-14, donde se consignan los resultados electorales, “falleció hace 22 años” pero “resucitó para la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos”.

A renglón seguido dijo, haciendo referencia al gobierno de Abelardo de la Espriella, que “Esa es la patria milagro (sic) los muertos votan y son jurados (...) No perdimos, nos robaron”. La misma narrativa del presidente Petro, de que Iván Cepeda no perdió las elecciones sino que “hubo fraude”.

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Como Ocampo publicó el mensaje en su cuenta de X, la cuenta oficial de la Registraduría le respondió en público. “No es cierto que una persona fallecida haya sido jurado de votación en Estados Unidos. La cédula 13.542.717 corresponde a Francisco Leonidas Vargas Corredor, quien prestó el servicio como jurado de votación en la mesa 3 del puesto de votación 4 de Charlotte, Atlanta”.

El ente electoral explicó las actas confusas por las que el congresista está reclamando un supuesto fraude. Cabe aclarar que, al momento de la publicación de esta nota, la información falsa sigue en la cuenta de Ocampo, pese a la respuesta de la Registraduría.