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Petro no, regiones sí: en Cúcuta, arranca el empalme ‘paralelo’ de Abelardo con los alcaldes: ¿cómo funcionará?

Se trata de una gira por los 32 departamentos con la que busca preparar su gobierno junto a alcaldes y gobernadores, luego de romper el proceso de transición con la administración de Gustavo Petro.

  • Abelardo de la Espriella, presidente electo. Foto: Colprensa
    Abelardo de la Espriella, presidente electo. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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Mientras permanece roto el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, el presidente electo Abelardo de la Espriella pone en marcha este miércoles los llamados ”empalmes regionales”, una serie de encuentros que comenzará en Norte de Santander.

Se trata de reuniones con alcaldes, gobernadores y autoridades locales para conocer de primera mano el estado de cada territorio antes de asumir el poder.

El recorrido comenzará este miércoles en Cúcuta. De la Espriella explicó que eligió ese departamento como primer destino porque allí obtuvo uno de sus mayores respaldos electorales y porque considera que la región enfrenta problemas urgentes en materia de seguridad, economía e infraestructura que requieren atención inmediata.

Lea más: Así está armando De la Espriella su gabinete: dilema entre “los nunca” y “los de siempre”

Los encuentros servirán, según el mandatario electo, para identificar las principales necesidades de cada departamento y avanzar en la formulación de las primeras decisiones de su gobierno, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad, la reactivación económica y la ejecución de proyectos que, a su juicio, quedaron rezagados durante la administración saliente.

“Iniciaré en la ciudad de Cúcuta el primero de los 32 empalmes regionales. Lo voy a hacer en la tierra motilona, esa tierra maravillosa que votó masivamente por El Tigre y que hoy necesita toda la atención que podamos darle en materia de seguridad, recuperación del territorio, reactivación del comercio, fortalecimiento de la minería y el destrabe, por supuesto, de los proyectos abandonados por el gobierno saliente. En Cúcuta voy a anunciar medidas concretas para revertir las perversas decisiones del desgobierno que han permitido el pillaje y el robo de la tierra de los bravos hijos de Norte de Santander”, afirmó De la Espriella.

Estos empalmes regionales se desarrollarán de manera paralela al proceso de transición que tradicionalmente se realiza con el Gobierno nacional y que finalmente no se llevará a cabo. La decisión se produjo luego de que el equipo de De la Espriella y el del presidente Gustavo Petro rompieran las conversaciones por las profundas diferencias que venían marcando el proceso.

El presidente electo anunció el martes que suspendía el empalme con la administración Petro al considerar que no existían garantías para continuar con las reuniones. Entre otras razones, aseguró que el mandatario saliente no ha reconocido plenamente su elección y sostuvo que Petro y el excandidato Iván Cepeda estarían promoviendo un supuesto golpe de Estado.

Desde el Gobierno, por su parte, también dieron por terminado el proceso. El equipo de Petro argumentó que el lenguaje usado por De la Espriella había sido “agresivo” y rechazó que las reuniones convocadas por el presidente electo fueran denominadas ”empalmes anticorrupción”, al considerar que esa expresión descalifica la gestión de la administración saliente.

En Cúcuta hay expectativa por el encuentro. La región enfrenta una compleja situación de seguridad por la presencia y disputa entre grupos armados, además del impacto de la migración y otros problemas sociales y económicos que las autoridades locales esperan abordar durante la reunión.

”Traemos la expectativa de escuchar la propuesta del presidente en cuanto al bloque de seguridad. Desde luego, pedir que la ciudad de Cúcuta sea incluida en este bloque de seguridad, pero, sobre todo, conocer cuál es la estrategia y cómo podemos sumar a la ciudad de Cúcuta a esa estrategia”, afirmó el alcalde.

Gobernar desde las regiones

Los llamados empalmes regionales son una de las primeras apuestas del presidente electo Abelardo de la Espriella antes de asumir el poder el próximo 7 de agosto. La iniciativa busca, según explicó, reconstruir la relación entre el Gobierno Nacional y los territorios mediante una gira por los 32 departamentos.

De la Espriella aseguró que será la primera vez que un mandatario electo realice un proceso de transición directamente en las regiones y no únicamente desde Bogotá. El objetivo, dijo, es conocer de primera mano el estado de los proyectos locales, identificar las obras que permanecen detenidas y dejar lista una hoja de ruta para comenzar su ejecución desde el primer día de gobierno.

”Esta misma semana vamos a iniciar algo nunca antes visto en la historia de nuestro país: los empalmes territoriales”, anunció.

El mandatario electo sostuvo que la gira responde a la necesidad de recuperar la interlocución entre la Nación y las entidades territoriales, una relación que, a su juicio, se deterioró durante los últimos dos años y medio.

”Me voy a trasladar personalmente a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes. El objetivo es claro: recuperar los dos años y medio que se perdieron en la relación entre el Gobierno Nacional y el resto del país”, afirmó.

De la Espriella concluyó que su administración tendrá un enfoque territorial y que buscará mantener un contacto permanente con las regiones durante todo el cuatrienio.

”Voy a gobernar con las regiones y para las regiones, no desde Bogotá. Voy a gobernar con la gente en la provincia”, sentenció.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué son los empalmes regionales?
Los empalmes regionales son una serie de reuniones que el presidente electo realizará con alcaldes, gobernadores y autoridades locales en los 32 departamentos del país antes de posesionarse. Según explicó, buscan conocer el estado de los proyectos en cada territorio, identificar necesidades prioritarias y preparar las primeras acciones de su gobierno desde el 7 de agosto.
¿Los empalmes regionales reemplazan el empalme con el Gobierno nacional?
¿Por qué Norte de Santander fue elegido como el primer departamento para los empalmes regionales?
De la Espriella explicó que eligió Norte de Santander porque fue uno de los departamentos donde obtuvo mayor respaldo electoral y porque considera que enfrenta problemas urgentes en seguridad, economía, infraestructura y reactivación del comercio que requieren atención prioritaria.
¿Qué temas se revisarán durante los empalmes regionales?
Según lo anunciado por el presidente electo, las reuniones se enfocarán en revisar el estado de los proyectos de infraestructura, seguridad, desarrollo económico y servicios públicos. También buscarán identificar obras y programas que permanezcan detenidos para acelerar su ejecución una vez comience el nuevo gobierno.

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