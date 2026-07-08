Petro no, regiones sí: en Cúcuta, arranca el empalme ‘paralelo’ de Abelardo con los alcaldes: ¿cómo funcionará?

Mientras permanece roto el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, el presidente electo Abelardo de la Espriella pone en marcha este miércoles los llamados ”empalmes regionales”, una serie de encuentros que comenzará en Norte de Santander.

Se trata de reuniones con alcaldes, gobernadores y autoridades locales para conocer de primera mano el estado de cada territorio antes de asumir el poder.

El recorrido comenzará este miércoles en Cúcuta. De la Espriella explicó que eligió ese departamento como primer destino porque allí obtuvo uno de sus mayores respaldos electorales y porque considera que la región enfrenta problemas urgentes en materia de seguridad, economía e infraestructura que requieren atención inmediata.

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Los encuentros servirán, según el mandatario electo, para identificar las principales necesidades de cada departamento y avanzar en la formulación de las primeras decisiones de su gobierno, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad, la reactivación económica y la ejecución de proyectos que, a su juicio, quedaron rezagados durante la administración saliente.

“Iniciaré en la ciudad de Cúcuta el primero de los 32 empalmes regionales. Lo voy a hacer en la tierra motilona, esa tierra maravillosa que votó masivamente por El Tigre y que hoy necesita toda la atención que podamos darle en materia de seguridad, recuperación del territorio, reactivación del comercio, fortalecimiento de la minería y el destrabe, por supuesto, de los proyectos abandonados por el gobierno saliente. En Cúcuta voy a anunciar medidas concretas para revertir las perversas decisiones del desgobierno que han permitido el pillaje y el robo de la tierra de los bravos hijos de Norte de Santander”, afirmó De la Espriella.

Estos empalmes regionales se desarrollarán de manera paralela al proceso de transición que tradicionalmente se realiza con el Gobierno nacional y que finalmente no se llevará a cabo. La decisión se produjo luego de que el equipo de De la Espriella y el del presidente Gustavo Petro rompieran las conversaciones por las profundas diferencias que venían marcando el proceso.

El presidente electo anunció el martes que suspendía el empalme con la administración Petro al considerar que no existían garantías para continuar con las reuniones. Entre otras razones, aseguró que el mandatario saliente no ha reconocido plenamente su elección y sostuvo que Petro y el excandidato Iván Cepeda estarían promoviendo un supuesto golpe de Estado.

Desde el Gobierno, por su parte, también dieron por terminado el proceso. El equipo de Petro argumentó que el lenguaje usado por De la Espriella había sido “agresivo” y rechazó que las reuniones convocadas por el presidente electo fueran denominadas ”empalmes anticorrupción”, al considerar que esa expresión descalifica la gestión de la administración saliente.