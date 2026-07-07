“El campeonato estaba amañado desde el principio”: la dura acusación de Egipto tras perder con Argentina

La histórica remontada de Argentina sobre Egipto no solo dejó a la Albiceleste instalada en los cuartos de final del Mundial, sino que también provocó una ola de indignación en el conjunto africano, cuyos jugadores y entrenador cuestionaron con dureza las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del compromiso.
El principal protagonista de las reacciones fue Mostafa Ziko, autor del segundo gol egipcio y del tanto que había sido anulado minutos antes tras una revisión del VAR. Visiblemente molesto, el delantero aseguró que el resultado estuvo condicionado por el arbitraje.
“La injusticia es evidente y clara. El árbitro ha arruinado el esfuerzo de todo un país. El campeonato estaba amañado. No estaba en nuestras manos porque todo estaba decidido desde el principio”, afirmó Ziko tras el encuentro.