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“El campeonato estaba amañado desde el principio”: la dura acusación de Egipto tras perder con Argentina

Jugadores y cuerpo técnico del combinado africano lanzaron duras acusaciones contra el arbitraje y aseguraron que las decisiones del VAR terminaron inclinando un partido que, según ellos, “estaba decidido desde el principio”.

  • La anulación del primer gol de Mostafa Ziko desató la polémica del partido y motivó las fuertes declaraciones de jugadores y cuerpo técnico egipcio tras la eliminación. FOTO: XINHUA.
    La anulación del primer gol de Mostafa Ziko desató la polémica del partido y motivó las fuertes declaraciones de jugadores y cuerpo técnico egipcio tras la eliminación. FOTO: XINHUA.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La histórica remontada de Argentina sobre Egipto no solo dejó a la Albiceleste instalada en los cuartos de final del Mundial, sino que también provocó una ola de indignación en el conjunto africano, cuyos jugadores y entrenador cuestionaron con dureza las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del compromiso.

El principal protagonista de las reacciones fue Mostafa Ziko, autor del segundo gol egipcio y del tanto que había sido anulado minutos antes tras una revisión del VAR. Visiblemente molesto, el delantero aseguró que el resultado estuvo condicionado por el arbitraje.

“La injusticia es evidente y clara. El árbitro ha arruinado el esfuerzo de todo un país. El campeonato estaba amañado. No estaba en nuestras manos porque todo estaba decidido desde el principio”, afirmó Ziko tras el encuentro.

El atacante también manifestó sentirse orgulloso del rendimiento de sus compañeros pese a la eliminación y sostuvo que el pueblo egipcio reconoció el esfuerzo del equipo, aunque lamentó que el desenlace, a su juicio, escapara de su control.

Lea más: ¿Con ayuda? Así fue el gol que le anularon a Egipto tras polémico llamado del VAR

Las críticas no terminaron ahí. El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, elevó el tono de las declaraciones al afirmar que no le preocupaban las consecuencias de sus palabras.

”Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque no me importa. Este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más: si querían que Argentina ganara tanto, ¿para qué invitaron a los demás a participar?”, expresó el entrenador.

Otro de los que se pronunció fue Imam Ashour, quien apuntó directamente a una jugada previa al empate argentino.

”Sinceramente, ni siquiera sé qué decir. En el gol de Argentina hubo un penalti clarísimo para nosotros justo antes de la jugada, y eso fue algo que todo el mundo vio”, señaló el mediocampista.

Argentina vs. Egipto: la decisión del VAR que cambió el partido

La controversia se originó minutos antes del segundo tanto válido de Egipto. Al minuto 60, Ziko había marcado el que parecía ser el 2-0, pero el árbitro francés François Letexier anuló la anotación después de revisar en el VAR una falta previa sobre Lisandro Martínez. La decisión generó protestas inmediatas de los jugadores egipcios y reavivó el debate sobre la intervención de la tecnología.

Pese al golpe anímico, Egipto volvió a adelantarse en el marcador con un nuevo gol de Ziko al minuto 67. Sin embargo, Argentina reaccionó en el tramo final con anotaciones de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para sellar una remontada por 3-2 que la clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Suiza.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué decisiones arbitrales reclamó Egipto en el partido contra Argentina?
Egipto cuestionó principalmente la anulación de un gol de Mostafa Ziko tras la intervención del VAR y una supuesta falta no sancionada a su favor antes del empate argentino. Jugadores y cuerpo técnico sostuvieron que ambas acciones influyeron directamente en el resultado del encuentro.
¿Por qué fue anulado el primer gol de Mostafa Ziko?
El árbitro François Letexier anuló el tanto después de revisar la jugada en el VAR. Según la decisión arbitral, existió una falta previa sobre el defensor argentino Lisandro Martínez, por lo que la anotación fue invalidada.
¿Qué dijo Mostafa Ziko tras la eliminación de Egipto?
Mostafa Ziko aseguró que el arbitraje perjudicó a su selección y afirmó que “la injusticia es evidente y clara”. Además, sostuvo que “el campeonato estaba amañado” y que el esfuerzo de todo un país fue arruinado por las decisiones arbitrales.
¿Contra quién jugará Argentina en cuartos de final?
Tras eliminar a Egipto, Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del partido entre Colombia y Suiza.

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