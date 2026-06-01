Dibu Martínez en alerta: jugará el Mundial 2026 con una fractura en la mano

La cercanía entre el final de la temporada europea y el Mundial de 2026 ya comienza a generar preocupación en varias selecciones. El desgaste físico acumulado, las lesiones y la falta de descanso amenazan con convertirse en factores determinantes para muchos futbolistas que llegarán a la Copa del Mundo con poco margen de recuperación.
Uno de los casos que más inquieta en la Selección Argentina es el de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero campeón del mundo atraviesa un momento de incertidumbre respecto a su estado físico luego de sufrir una fractura en uno de los dedos de su mano mientras disputaba la temporada con el Aston Villa, club con el que recientemente conquistó la Europa League.