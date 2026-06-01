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Nicolás Echavarría firmó un brillante sexto puesto en el Charles Schwab Challenge y regresó al ‘top’ 50 mundial

El paisa Nicolás Echavarría volvió a encender las alarmas del éxito en el golf internacional tras escalar al puesto 48 del ranquin mundial.

  • Nicolás Echavarría, golfista colombiano de 31 años. FOTO GETTY
    Nicolás Echavarría, golfista colombiano de 31 años. FOTO GETTY
El Colombiano
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hace 1 hora
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El golfista colombiano Nicolás Echavarría cerró una brillante semana en el Colonial Country Club, donde conquistó la sexta posición del Charles Schwab Challenge, evento perteneciente al PGA Tour. El destacado resultado no solo ratifica el gran momento del antioqueño en la élite del golf global, sino que le otorgó los puntos necesarios para reingresar al selecto grupo de los 50 mejores jugadores del ranquin mundial.

Echavarría firmó una tarjeta final de 68 impactos en la última ronda dominical, acumulando un total de diez golpes bajo par (-10) a lo largo del fin de semana. El sólido rendimiento de Nico contrastó con la suerte de los demás representantes latinoamericanos en el torneo: el argentino Emiliano Grillo finalizó en la casilla 42, mientras que los también colombianos Marcelo Rozo y Camilo Villegas no superaron el corte de los dos primeros días, señaló Federico Arboleda, de la oficina de prensa de Echavarría.

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Con esta presentación, el jugador paisa consolida una notable regularidad en lo corrido de la temporada 2026, sumando ya ocho cortes superados en 15 torneos disputados, un registro que incluye además la conquista de su tercer título profesional en la máxima categoría del golf.

Agregó que el repunte llega en el momento justo del calendario, disipando las dudas de las últimas semanas donde no había logrado desplegar la plenitud del juego que lo caracteriza.

Sensaciones para los ‘Majors’

“Estoy contento con el trabajo realizado y con las sensaciones que me dejó esta competencia. Volví a sentir que el golf estaba en el lugar correcto, embocando cuando tuve que hacerlo y jugando bien con los hierros, algo fundamental y que no había podido encontrar las últimas semanas”, manifestó Echavarría tras sellar su decimoquinta aparición del año.

El sexto lugar catapulta al antioqueño hasta el puesto 48 del escalafón mundial publicado este lunes. Esta nueva condición lo deja a las puertas de asegurar su tiquete definitivo para The Open Championship, el único de los cuatro torneos grandes (Majors) de la temporada en el que aún no tiene su presencia garantizada por completo, emulando lo hecho en 2025 cuando compitió en el póker de eventos principales de la gira.

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El exigente itinerario del PGA Tour no da tregua y la comitiva se trasladará esta misma semana hacia el estado de Ohio para disputar el Memorial Tournament, uno de los prestigiosos ‘Eventos Designados’ del circuito reservado para los líderes de la FedEx Cup. Posteriormente, Echavarría encarará el desafío del US Open, el tercer Major del año, al cual llegará con la confianza al máximo.

La definición del Charles Schwab Challenge requirió de altas dosis de drama, quedando en manos del estadounidense Russell Henley, quien doblegó a su compatriota Eric Cole en un hoyo de desempate (playoff) para alzar la sexta corona de su trayectoria en la gira estadounidense.

¿Cuál es el balance de Nicolás Echavarría en la temporada 2026?
Ha disputado 15 torneos, superando el corte en ocho de ellos y sumando tres resultados dentro del top 10.
¿Qué competencias tendrá el golfista Echavarría en los próximo días?
El colombiano centrará ahora su mirada en sus próximos dos desafíos en el circuito: el Memorial Tournament en Ohio y el US Open.

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