Nicolás Echavarría firmó un brillante sexto puesto en el Charles Schwab Challenge y regresó al ‘top’ 50 mundial

El golfista colombiano Nicolás Echavarría cerró una brillante semana en el Colonial Country Club, donde conquistó la sexta posición del Charles Schwab Challenge, evento perteneciente al PGA Tour. El destacado resultado no solo ratifica el gran momento del antioqueño en la élite del golf global, sino que le otorgó los puntos necesarios para reingresar al selecto grupo de los 50 mejores jugadores del ranquin mundial.

Echavarría firmó una tarjeta final de 68 impactos en la última ronda dominical, acumulando un total de diez golpes bajo par (-10) a lo largo del fin de semana. El sólido rendimiento de Nico contrastó con la suerte de los demás representantes latinoamericanos en el torneo: el argentino Emiliano Grillo finalizó en la casilla 42, mientras que los también colombianos Marcelo Rozo y Camilo Villegas no superaron el corte de los dos primeros días, señaló Federico Arboleda, de la oficina de prensa de Echavarría.

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Con esta presentación, el jugador paisa consolida una notable regularidad en lo corrido de la temporada 2026, sumando ya ocho cortes superados en 15 torneos disputados, un registro que incluye además la conquista de su tercer título profesional en la máxima categoría del golf.

Agregó que el repunte llega en el momento justo del calendario, disipando las dudas de las últimas semanas donde no había logrado desplegar la plenitud del juego que lo caracteriza.