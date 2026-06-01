Volcán Puracé expulsó cenizas a 800 metros de altura en Cauca

Una nueva emisión de ceniza del volcán Puracé encendió las alertas durante la mañana de este lunes 1 de junio en el departamento del Cauca. Aunque el fenómeno generó preocupación entre habitantes de varias poblaciones cercanas, las autoridades confirmaron que el sistema volcánico continúa en nivel de alerta amarilla y que, por el momento, no existe una erupción inminente. De acuerdo con los reportes conocidos durante la jornada, la emisión produjo una columna de gases y ceniza que alcanzó aproximadamente 800 metros de altura sobre la cima del volcán. La dispersión del material volcánico fue detectada en sectores cercanos como Puracé y Coconuco, mientras que las condiciones atmosféricas podrían favorecer su desplazamiento hacia municipios como Popayán, Timbío y El Tambo.

El evento quedó registrado por los sistemas de monitoreo instalados en la zona y hace parte de la actividad que ha venido presentando este volcán en los últimos meses. Conozca: Volcán Puracé está en alerta naranja: columna de ceniza superó los 700 metros, según el SGC Pese a la magnitud visible de la columna de ceniza, las autoridades insisten en que el comportamiento observado se encuentra dentro de los escenarios contemplados para un volcán que permanece bajo vigilancia constante.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el nivel de actividad se mantiene en alerta amarilla, una categoría que indica que el volcán está activo y presenta cambios frente a sus parámetros habituales, aunque sin evidencias que permitan anticipar una erupción mayor en el corto plazo. Lea aquí: Volcán Puracé registró emisiones de ceniza que alcanzaron los 700 metros este miércoles En este nivel de alerta pueden registrarse fenómenos como emisiones esporádicas de ceniza, pequeñas explosiones en el cráter, presencia de incandescencia, aumento de la actividad sísmica, anomalías térmicas de baja energía, fuertes emisiones de gases, olores asociados al azufre y formación de grietas o pequeños flujos de lodo volcánico, conocidos como lahares. Las autoridades de gestión del riesgo hicieron un llamado a la comunidad para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada que pueda generar alarma innecesaria.

El volcán Puracé ha sido uno de los sistemas volcánicos más monitoreados del país debido a las variaciones que ha presentado en los últimos años. De hecho, durante 2025 alcanzó el nivel de alerta naranja debido a cambios significativos en su comportamiento, situación que obligó a reforzar las labores de seguimiento científico y los planes de preparación en las comunidades cercanas. Posteriormente, tras una disminución de algunos indicadores, el nivel regresó a alerta amarilla, estado en el que permanece actualmente. El Servicio Geológico Colombiano recordó que la alerta naranja corresponde a un escenario de mayor complejidad, en el que se observan cambios importantes en los parámetros monitoreados y existe una mayor probabilidad de evolución hacia una erupción. Por encima de esta categoría se encuentra la alerta roja, que se declara cuando una erupción está ocurriendo o es inminente.

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