Hey Jude y Wonderwall, los himnos de la emotiva celebración de Inglaterra en el Mundial 2026

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 no solo quedó marcada por el doblete de Jude Bellingham ante Noruega. También dejó una de las imágenes más emotivas del torneo: miles de aficionados y jugadores cantando al unísono Wonderwall, de Oasis, y Hey Jude, de The Beatles. Las dos canciones, íconos de la música británica, se convirtieron en la banda sonora de la selección inglesa durante la Copa del Mundo y hoy representan la unión entre los futbolistas y la afición de los Three Lions. Tras el sufrido triunfo 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final, el ambiente en el Hard Rock Stadium de Miami se transformó en una gran celebración que recorrió las tribunas y el campo de juego. Lea más: Fuerte cruce entre Bellingham y el técnico Tuchel sacude a Inglaterra antes de Argentina

Wonderwall, el himno no oficial de los Three Lions

Cuando terminó el partido, los jugadores caminaron hacia una de las cabeceras del estadio para agradecer el apoyo de sus seguidores. Fue entonces cuando miles de hinchas comenzaron a cantar “Today is gonna be the day...”, el inicio de Wonderwall, uno de los mayores éxitos de Oasis. Los futbolistas respondieron abrazándose y cantando junto a la afición, una escena que emocionó incluso a varios integrantes del plantel, algunos de los cuales estuvieron cerca de las lágrimas mientras levantaban las manos para agradecer el respaldo recibido. La celebración se ha repetido después de cada victoria inglesa en este Mundial y ya es una de las postales más recordadas del torneo.

Según la prensa británica, Wonderwall fue una de las canciones propuestas por la Federación Inglesa de Fútbol a la FIFA antes del inicio del campeonato. Entre las opciones también figuraba Sweet Caroline, tema que se había convertido en un símbolo durante el ciclo del exseleccionador Gareth Southgate. Sin embargo, con la llegada del entrenador Thomas Tuchel comenzó una nueva etapa para la selección inglesa y el clásico de Oasis terminó conquistando tanto a los jugadores como a los aficionados. La primera vez que sonó fue tras la victoria 4-2 sobre Croacia en el debut mundialista. Lo que empezó como un festejo espontáneo terminó consolidándose como una tradición que crece con cada triunfo. En contexto: Video | ¡Afuera Haaland!: el técnico de Noruega sacó a su goleador del partido en el tiempo extra

Hey Jude, el homenaje perfecto para Jude Bellingham

Si Wonderwall representa la unión del grupo, Hey Jude simboliza el gran momento que vive Jude Bellingham. Después de que el mediocampista marcara los dos goles de la remontada frente a Noruega, las pantallas gigantes del estadio enfocaron al jugador del Real Madrid. En ese instante, miles de aficionados comenzaron a cantar el clásico de The Beatles, adaptando el coro para homenajear al héroe de la clasificación. El futbolista, visiblemente emocionado, fue abrazado por sus compañeros mientras recibía una larga ovación desde las tribunas. Las imágenes del momento dieron la vuelta al mundo y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Bellingham volvió a ser determinante para los Three Lions. Noruega se había adelantado en el marcador con un gol de Andreas Schjelderup, pero el mediocampista inglés apareció para cambiar la historia. Primero empató el partido al inicio del segundo tiempo y luego, ya en la prórroga, aprovechó un rebote del arquero Ørjan Nyland para marcar el 2-1 definitivo. Gracias a esa actuación, Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial por cuarta vez en su historia.

David Beckham también se unió a la fiesta

Entre quienes disfrutaban de la celebración apareció David Beckham. El excapitán de Inglaterra siguió el partido desde uno de los palcos del Hard Rock Stadium y, una vez terminado el encuentro, fue captado cantando Wonderwall junto a uno de sus hijos mientras observaba la comunión entre jugadores y aficionados. La escena reforzó la imagen de una selección que, más allá de los resultados deportivos, ha logrado reconectar emocionalmente con su hinchada. Lea aquí: Video | ¡Hey Jude!: Bellingham empató la semifinal contra Noruega en Miami; vea aquí el gol

Dos clásicos de la música británica

Las dos canciones que hoy acompañan a Inglaterra tienen una enorme carga cultural para el Reino Unido.

Wonderwall, un clásico de Oasis

Publicada en 1995 como el cuarto sencillo del álbum (What’s the Story) Morning Glory?, Wonderwall fue escrita por Noel Gallagher y se convirtió en una de las canciones más exitosas de Oasis. Tres décadas después, el tema vive una nueva etapa como símbolo de unidad para la selección inglesa. No es la primera vez que acompaña un gran evento deportivo. En la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue interpretada por Liam Gallagher junto a su banda Beady Eye.

Hey Jude, el tributo perfecto para Bellingham

El otro gran himno de Inglaterra en este Mundial es Hey Jude, una de las canciones más famosas de The Beatles. Compuesta por Paul McCartney, fue adaptada por los aficionados para reemplazar el “Jude” original por el nombre del mediocampista del Real Madrid, quien se ha convertido en la gran figura de los Three Lions. El resultado ha sido uno de los momentos más emotivos de la Copa del Mundo.