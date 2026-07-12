Hey Jude y Wonderwall, los himnos de la emotiva celebración de Inglaterra en el Mundial 2026

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 no solo quedó marcada por el doblete de Jude Bellingham ante Noruega. También dejó una de las imágenes más emotivas del torneo: miles de aficionados y jugadores cantando al unísono Wonderwall, de Oasis, y Hey Jude, de The Beatles.
Las dos canciones, íconos de la música británica, se convirtieron en la banda sonora de la selección inglesa durante la Copa del Mundo y hoy representan la unión entre los futbolistas y la afición de los Three Lions.
Tras el sufrido triunfo 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final, el ambiente en el Hard Rock Stadium de Miami se transformó en una gran celebración que recorrió las tribunas y el campo de juego.
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