Irán advierte que está listo para responder tras ataques de EE. UU.; en la mira objetivos militares

En medio del incremento de la ofensiva y tras la arremetida de Trump en la guerra contra Irán, el vocero de las Fuerzas Armadas de ese país aseguró que está listo para enfrentar “cualquier escenario”. Los ataques se han incrementado entre Washington y Teherán y ya hay una creciente tensión en el estrecho de Ormuz. Este domingo, Irán informó que renovó su lista de objetivos militares y que sus tropas se encuentran en condiciones de responder ante cualquier eventualidad, tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que ordenaría el lanzamiento de 1.000 misiles contra territorio iraní en caso de un atentado contra su vida. El anuncio lo hizo el portavoz castrense Mohammad Akraminia en una entrevista con la televisión estatal, retomada por la agencia Mehr, en la que sostuvo que el poderío militar del país se fortaleció luego del más reciente cese al fuego. “La lista de objetivos del ejército se ha actualizado y cuenta con la preparación necesaria para cualquier escenario. Los estadounidenses harían mejor en poner fin a sus intervenciones en la región”, declaró.

Teherán señala a Washington de violar la tregua

Según Akraminia, Irán nunca ha depositado confianza en Estados Unidos, país al que acusó de tener un historial de incumplimientos frente a sus compromisos internacionales, entre ellos las violaciones más recientes al acuerdo de cese al fuego. Además, el vocero también responsabilizó a Washington de pretender imponer una ruta marítima “no autorizada” a través del estrecho de Ormuz.

Las declaraciones del portavoz llegaron tras un nuevo capítulo de la confrontación militar entre las dos naciones. Justamente durante la madrugada, Estados Unidos ejecutó otra ronda de bombardeos sobre suelo iraní. El Comando Central estadounidense (Centcom) reportó ataques contra cerca de 140 objetivos militares, como respuesta a un presunto bombardeo de Irán contra un buque de bandera chipriota que navegaba por el estrecho de Ormuz. Medios iraníes registraron explosiones en la provincia de Bushehr —donde opera una planta nuclear— y en zonas aledañas al paso marítimo estratégico. En respuesta, Teherán disparó misiles y drones contra naciones de Oriente Medio que albergan instalaciones militares de Estados Unidos, entre ellas Jordania, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. En territorio catarí, al menos tres personas —una de ellas menor de edad— resultaron heridas por fragmentos de metralla luego de que fueran interceptados los proyectiles lanzados desde Irán.

El estrecho de Ormuz, epicentro de la crisis

La tensión sigue concentrada en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más relevantes a nivel mundial, por donde —antes de que estallara el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán— circulaba cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el planeta. Irán confirmó que ese paso marítimo permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”, una medida que incrementa la tensión internacional por sus posibles efectos sobre el comercio marítimo. Lea también: Irán lanzó misiles y drones contra países del Golfo, cerró el estrecho de Ormuz Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: