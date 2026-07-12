Irán advierte que está listo para responder tras ataques de EE. UU.; en la mira objetivos militares

En medio del incremento de la ofensiva y tras la arremetida de Trump en la guerra contra Irán, el vocero de las Fuerzas Armadas de ese país aseguró que está listo para enfrentar “cualquier escenario”. Los ataques se han incrementado entre Washington y Teherán y ya hay una creciente tensión en el estrecho de Ormuz.
Este domingo, Irán informó que renovó su lista de objetivos militares y que sus tropas se encuentran en condiciones de responder ante cualquier eventualidad, tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que ordenaría el lanzamiento de 1.000 misiles contra territorio iraní en caso de un atentado contra su vida.
El anuncio lo hizo el portavoz castrense Mohammad Akraminia en una entrevista con la televisión estatal, retomada por la agencia Mehr, en la que sostuvo que el poderío militar del país se fortaleció luego del más reciente cese al fuego. “La lista de objetivos del ejército se ha actualizado y cuenta con la preparación necesaria para cualquier escenario. Los estadounidenses harían mejor en poner fin a sus intervenciones en la región”, declaró.