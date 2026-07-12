Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El piloto colombiano Óscar Tunjo ganó en Toronto y afianza el liderato del IMSA

El piloto colombiano Óscar Andrés Tunjo se hizo con una victoria y un segundo lugar en las dos carreras del fin de semana el Chevrolet Grand Prix de Canadá en IMSA VP Racing Sportscar Challenge

  • Óscar Tunjo ganó una carrera y fue segundo en la otra durante el fin de semana en Toronto, Canadá. FOTO: Cortesía
    Óscar Tunjo ganó una carrera y fue segundo en la otra durante el fin de semana en Toronto, Canadá. FOTO: Cortesía
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
bookmark

El fin de semana del 10 al 12 de julio fue maravilloso para Óscar Tunjo, quien volvió a poner la bandera de Colombia en lo más alto del IMSA VP Racing Sportscar Challenge, una de las categorías prototipo más exigentes en el mundo del automovilismo. El reto para Tunjo y su equipo, el Gebhardt Motorsport, era mantener la punta del campeonato en la séptima salida del mismo.

Tunjo que manifestó durante la semana lo preparado que estaba tras ganar en Virginia el pasado 21 de junio, demostró en uno de los circuitos más veloces del planeta, como lo es el Canadian Tire Motorsport Park, que no es casualidad los 9 podios en 9 carreras disputadas con los que llegaba a Canadá para su primera disputa del año afuera de territorio estadounidense.

Durante los entrenamientos del viernes 10 de julio en Ontario, el equipo de origen polaco y Óscar descubrieron que la pista se adaptaba de buena manera a las condiciones del coche y viceversa, razón por la cual las expectativas aumentaron horas previas a la competición, para alargar la racha, la mejor en su carrera profesional.

La primera carrera se llevó a cabo el pasado sábado 11 de julio, la cual tuvo al vallecaucano como ganador, marcando un tiempo de 1h12m431s en su vuelta más rápida de 32 giros al recinto en el coche número uno del Gebhardt. El podio lo completaron el estadounidense del PINAXIS, Danny Soufi, en segundo lugar, y en tercera casilla llegó el también norteamericano, Wyat Brichacek de Tony Lieger JS.

Con el triunfo en la primera competición del evento, Óscar Tunjo se aseguró su victoria número 6 en la temporada, lo que ayudó a mantener el liderato de cara a la carrera de este domingo.

El domingo mantuvo el nivel y el liderato

Para la segunda salida en Canadá, el velocista de Cali salió con la misma metodología, velocidad e intensidad. Se sostuvo en los primeros lugares e incluso se hizo con un tiempo mejor al de la primera carrera, marcando 1h12m229s como vuelta rápida en 34 vueltas, empero, no alcanzó para llevarse el triunfo, que fue para Wyat Brichacek. Tunjo aseguró 11 podios en 11 carreras disputadas en el año.

“Muy feliz con los resultados del fin de semana en Canadá. Fue un gran trabajo de todo el equipo en un circuito muy difícil y exigente. Conseguimos sumar una victoria, un segundo lugar y puntos muy importantes para ampliar el liderato del campeonato. Gracias a Gebhardt Motorsport, a mis patrocinadores y a todas las personas que apoyan mi carrera deportiva”, afirmó Tunjo poscarrera.

Lo próximo para el automovilista cafetero será en la nueva fecha del Prototype Europe Cup en el mítico Autódromo Nacional de Monza en Italia, lo que es su primera salida al Viejo Continente en este 2026. Este evento está programado para el 1 y 2 de agosto.

Lea también: ¡Rey de Alemania en MotoGP! Marc Marquéz gana por décima vez en Sachsenring

¿Cómo le fue a Óscar Tunjo en la fecha del IMSA VP Racing Sportscar Challenge en Canadá?
Óscar Tunjo completó un fin de semana muy positivo al ganar la primera carrera y terminar segundo en la segunda. Estos resultados le permitieron ampliar su ventaja al frente del campeonato.
¿Cuántas victorias suma Óscar Tunjo en la temporada 2026 del IMSA VP Racing Sportscar Challenge?
Con el triunfo conseguido en la primera carrera del fin de semana en Canadá, Tunjo llegó a seis victorias en la temporada, consolidándose como uno de los pilotos más exitosos del campeonato.
¿Con qué equipo compite Óscar Tunjo en el IMSA VP Racing Sportscar Challenge?
Óscar Tunjo representa al equipo Gebhardt Motorsport, una escudería de origen polaco con la que lidera el campeonato durante la temporada 2026.

Temas recomendados

Automovilismo
colombianos en el exterior
Autódromo
carros
Velocidad
Federación Internacional de Automovilismo
Automovil
Canadá
Toronto
Óscar Andrés Tunjo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos