Tony Dalton: el villano más villano de la televisión vuelve en Sugar

A Tony Dalton lo ha visto en cine y televisión y casi siempre como villano: fue Lalo Salamanca, el “malo perfecto” en Better Call Saul; el espadachín de Hawkeye o el asesino a sueldo en Señor Ávila. Si se devuelve un poco más en el tiempo seguro lo recordará en la telenovela Rebelde y hasta en Sense 8.
Ahora vuelve como Ray Vega, el antagonista en Sugar, la serie protagonizada y producida por Colin Farrell y que se puede ver por Apple TV.
Lo particular de Dalton es que la mayoría de sus villanos se hacen querer, el público empatiza con él, da miedo, pero también es, en cierto modo, un tipo agradable a pesar de que hace cosas terribles.
Puede leer: Si le gusta la carrera espacial esta serie es para usted: For all mankind, por Apple TV
“Creo que tienes que tomar estas decisiones cuando creas un personaje, defendiéndolo de sus elecciones. No es que necesariamente en su mente sea un villano. Simplemente está en una etapa de su vida en la que toma estas decisiones que, en contraste con el protagonista o la historia, lo convierten en un villano.
Pero, en cierto modo, supongo que todos somos villanos en la historia de alguien, ¿sabes? O sea, estoy seguro de que a alguien en la escuela no le caías bien, o a mí, o a nadie. Así que, es solo una cuestión de perspectiva. Y sea lo que sea que le esté pasando al personaje, puede hacerlo de muchas maneras diferentes”, nos cuenta Dalton en una conversación con EL COLOMBIANO.