Tony Dalton: el villano más villano de la televisión vuelve en Sugar

A Tony Dalton lo ha visto en cine y televisión y casi siempre como villano: fue Lalo Salamanca, el “malo perfecto” en Better Call Saul; el espadachín de Hawkeye o el asesino a sueldo en Señor Ávila. Si se devuelve un poco más en el tiempo seguro lo recordará en la telenovela Rebelde y hasta en Sense 8. Ahora vuelve como Ray Vega, el antagonista en Sugar, la serie protagonizada y producida por Colin Farrell y que se puede ver por Apple TV. Lo particular de Dalton es que la mayoría de sus villanos se hacen querer, el público empatiza con él, da miedo, pero también es, en cierto modo, un tipo agradable a pesar de que hace cosas terribles. Puede leer: Si le gusta la carrera espacial esta serie es para usted: For all mankind, por Apple TV “Creo que tienes que tomar estas decisiones cuando creas un personaje, defendiéndolo de sus elecciones. No es que necesariamente en su mente sea un villano. Simplemente está en una etapa de su vida en la que toma estas decisiones que, en contraste con el protagonista o la historia, lo convierten en un villano. Pero, en cierto modo, supongo que todos somos villanos en la historia de alguien, ¿sabes? O sea, estoy seguro de que a alguien en la escuela no le caías bien, o a mí, o a nadie. Así que, es solo una cuestión de perspectiva. Y sea lo que sea que le esté pasando al personaje, puede hacerlo de muchas maneras diferentes”, nos cuenta Dalton en una conversación con EL COLOMBIANO.

Y en esa balanza que debe tener una serie como Sugar, dice Dalton que las grandes historias tienen grandes villanos. “Así que, si le das la oportunidad de ser el villano de la historia, tienes que estar a la altura para crear un gran contraste con lo que está sucediendo”, afirmó. Su personaje no se diferencia tanto del detective John Sugar, interpretado por Colin Farrell: “Ray, es un tipo solitario en Los Ángeles, que vive solo con su perro y esas cosas. Y es muy similar a la forma en que vive John Sugar. Entonces, es como un espejo, solo que un tipo es humano y busca la humanidad, y el otro se ha perdido y no le importa nada”.

Su personaje, todo un misterio

Tony Dalton en la segunda temporada de Sugar. FOTO Cortesía Apple TV

El personaje de Ray apenas apareció en el tercer episodio. Este viernes 10 de julio se estrenó el cuarto y desde ya se ha generado gran expectativa por lo que pueda pasar. Todos sus papeles de “malo” han llegado a remover las historias y para él es muy fácil llegar a eso porque son series que ya están en marcha. “La serie ya funciona y ya es un éxito. Así que uno simplemente puede entrar y subirse al carro. Uno aprovecha eso y en este caso, por ejemplo, que la primera temporada de Sugar fuera tan buena y que Colin hiciera un trabajo tan excelente, hizo posible una segunda temporada. Así que simplemente te lanzas al agua y ya está un poco templada. Todo el mundo ya está nadando. Y fue igual con Better Call Saul, llego a máquinas que ya están en funcionamiento”. A pesar de esto no hay que desconocer que su llegada siempre le imprime un sello particular a las producciones. Colin Farrell y el resto del elenco destacaron el profesionalismo de su trabajo y cómo logró complementar la serie de la mejor manera. Para el elenco, en general, su papel le está dando mucho a la serie.

Tony Dalton, un actor con convicción

Tony Dalton es mexicano-norteamericano, tiene 51 años y el teatro, en México, ha sido su gran casa. Estudió interpretación en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg de la ciudad de Nueva York y ha consolidado una carrera a pulso. Su gran salto a Hollywood se dio con Better Call Saul y un papel que le dio, además de nominaciones, la designación de uno de los mejores villanos de la televisión. Le preguntó en qué momento llega este papel en Sugar en su carrera y responde que en un momento genial. “El trabajo siempre es bienvenido, especialmente un buen trabajo como este, y poder trabajar con Colin, Sam y parte del equipo de Better Call Saul fue maravilloso. También trabajar en Los Ángeles fue increíble. Siempre sueñas con que algún día, como actor, podrás venir a trabajar a Hollywood, y lo logré”, anota.

La mayoría de sus escenas ahora son con Colin Farrell: “Fue genial trabajar con él. Lo he visto en pantalla durante los últimos 25 años, o incluso más. Así que tener la oportunidad de trabajar con él fue increíble. Es un tipo estupendo, un gran profesional y un ejemplo a seguir, para serte sincero”, concluyó.

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