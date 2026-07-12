El Cristo que sobrevivió dos veces ahora es patrimonio cultural

1. Un día después del estallido de la pipeta bomba lanzada por las Farc en Bellavista, casco urbano de Bojayá, Chocó, que destruyó la iglesia el 2 de mayo de 2002, el padre Antún Ramos regresó al pueblo con un grupo de religiosos y voluntarios con la esperanza de encontrar sobrevivientes –de los que no pudieron sacar la noche anterior– y recuperar las pertenencias de valor del templo –las copas de consagrar, el sagrario, alguna imagen.
“Es difícil encontrar las palabras para estos recuerdos”, dice Antún. “En ese momento, la completa magnitud de la masacre se desplomó sobre nosotros. Observé todo lo que no había visto el día anterior en medio de la confusión: cadáveres de niños, cuerpos mutilados, mujeres con sus vientres abiertos, niños que no nacieron, que fueron arrancados del vientre de sus madres, trozos de cuerpos, cabezas, manos, piernas, torsos desfigurados. Fue como entrar en un mundo más allá del mundo, horriblemente desfigurado por la barbarie”.
Caminó sobre los escombros y a varios metros del altar vio lo que quedaba del Cristo crucificado, sin brazos, sin piernas, descascarado, como si tuviera la piel a jirones, con el yeso expuesto, convertido en un cadáver en descomposición, pero con el rostro ileso, las gotas de sangre en la frente, con una teja de almohada. Luego vio a la Virgen del Inmaculado Corazón de María, sin brazos, recostada contra una pared a punto de caer. De la Virgen del Carmen, la otra imagen que presidía el templo no había quedado nada.
En ese momento, aparte de esos tres cuerpos sagrados destrozados, el sacerdote tenía en mente un número atroz: 119 nombres y cuerpos posibles que Antún y los sobrevivientes alcanzaron a contar luego de salir de la iglesia tras la explosión y después de atravesar el río Atrato en medio de las balas hacia el municipio de Vigía del Fuerte; con el tiempo, el registro oficial establecería 79 víctimas fatales de ese día, 48 de ellos infantes y 9 todavía en las barrigas de sus madres embarazadas. La cifra ascendió a 102 con los fallecidos de días posteriores.