¿El balón tocó un cable? FIFA responde tras polémica por el gol de Inglaterra ante Noruega

Uno de los momentos más discutidos de los cuartos de final del Mundial 2026 ocurrió durante el partido entre Inglaterra y Noruega, cuando una jugada previa al gol del empate inglés generó reclamos dentro y fuera de la cancha.
La polémica surgió en el tiempo de reposición del primer tiempo. Tras un despeje del arquero noruego, el balón recorrió varios metros por el aire y, para algunos jugadores y aficionados, pareció cambiar ligeramente su trayectoria antes de que Elliot Anderson controlara la pelota y participara en la acción que terminó con el gol de Jude Bellingham.
Los futbolistas de Noruega protestaron de inmediato, convencidos de que el balón había golpeado el cable de una cámara aérea instalada sobre el terreno de juego. Incluso señalaron el punto donde, según ellos, se había producido el contacto. Sin embargo, el equipo arbitral decidió dar continuidad a la jugada, validó el gol y el VAR no intervino.