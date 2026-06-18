¿Recuerda al camarógrafo que fue arrollado en el partido Colombia vs. Uzbekistán? Esto se sabe de su estado

Uno de los momentos más impactantes del debut de Colombia en el Mundial 2026 no ocurrió en una jugada de gol ni en una atajada. Sobre el minuto 33 del partido frente a Uzbekistán, un camarógrafo terminó lesionado tras ser embestido accidentalmente por el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov durante una acción que involucró a Luis Díaz. La jugada comenzó cuando el atacante colombiano lanzó el balón hacia la banda izquierda y aceleró para ganarle la posición a su marcador. En su intento por detenerlo, Khusanov se barrió con fuerza, alcanzó a cometer la infracción sobre Díaz y continuó su recorrido fuera del terreno de juego, donde chocó violentamente contra uno de los camarógrafos ubicados a un costado de la cancha. Aunque Luis Díaz pudo reincorporarse rápidamente y continuar el compromiso sin mayores inconvenientes, la situación fue muy diferente para el trabajador de medios, quien permaneció varios minutos en el suelo recibiendo atención.

Las imágenes captadas desde las tribunas mostraron que el camarógrafo tuvo dificultades para ponerse de pie tras el impacto. Incluso necesitó la ayuda de otras personas para caminar mientras era trasladado fuera de la zona de trabajo. Ante la gravedad aparente del golpe, los servicios médicos dispuestos por la FIFA ingresaron para atenderlo y posteriormente decidieron evacuarlo en ambulancia hacia un centro asistencial, donde fue sometido a evaluaciones médicas. Conozca: En video | La garra de Hernández: Así fue la jugada viral del “Cucho” que terminó en gol de Campaz al minuto 98 para Colombia Hasta el momento, los organizadores del torneo no han emitido un parte médico oficial sobre la lesión específica que sufrió el profesional. Tampoco se ha informado si presenta fracturas, traumatismos u otras afectaciones derivadas del fuerte choque. Lo que sí se conoció es que recibió atención inmediata y logró abandonar el Estadio Ciudad de México consciente, acompañado por personal médico. De acuerdo con reportes de medios presentes en el escenario deportivo, el camarógrafo salió entre aplausos de algunos aficionados que presenciaron el incidente.

La acción no pasó inadvertida para el árbitro inglés Anthony Taylor, quien mostró tarjeta amarilla a Khusanov por la falta cometida sobre Luis Díaz. La amonestación llegó después de que el defensor arrasara tanto con el colombiano como con el trabajador ubicado junto a la línea lateral. Lea más: La emotiva historia detrás del gol de Daniel Muñoz ante Uzbekistán El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales debido a la espectacularidad del choque. De hecho, durante algunos segundos la transmisión oficial mostró imágenes desenfocadas después de que la cámara saliera despedida por el impacto.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Pese a la preocupación inicial, hasta ahora no se ha reportado que el camarógrafo se encuentre en estado grave. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades del Mundial o la empresa encargada de la producción televisiva entreguen información más detallada sobre su condición y evolución médica.

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