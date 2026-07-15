Argentina vs. Inglaterra: los memes que encienden la semifinal del Mundial 2026

No ha rodado el balón y el partido entre Argentina e Inglaterra, por las semifinales del Mundial de 2026, ya se juega con intensidad en las redes sociales. Miles de memes, bromas y publicaciones han convertido la previa en un fenómeno viral, alimentado por una rivalidad que trasciende el fútbol y revive episodios históricos entre ambos países.
Lea aquí: Hora, posibles nóminas y dónde ver Argentina-Inglaterra: se define el segundo finalista del Mundial de Norteamérica
Uno de los temas que más se repite en plataformas como X, Instagram y TikTok es la teoría, en tono de broma y también con algo de polémica, de que el encuentro estaría “arreglado” para favorecer a Argentina.