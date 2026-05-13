Paloma Valencia aceptó la propuesta de Westcol: debatir en stream con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

La carrera hacia la Casa Nariño por una nueva presidencia en Colombia ha encontrado un escenario inesperado a menos de 18 días para que los colombianos salgan a votar en la primera vuelta: el streaming.
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Luis Fernando Villa, el streamer y creador de contenido conocido mundialmente como Westcol, lanzó una propuesta para organizar un debate presidencial en su canal de Kick entre los tres candidatos que lideran las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
Y es que, tras hacer entrevistas bajo este formato con figuras como el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, la respuesta no se hizo esperar y la senadora del Centro Democrático ya dio el primer paso al frente confirmando este miércoles 13 de mayo, en caso de darse, su asistencia.