OMS rectifica cifra de muertos por coronavirus: no fueron 7, sino más de 22 millones de personas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó este miércoles una nueva estimación sobre el impacto real que dejó la pandemia de covid-19 y concluyó que el número de muertes relacionadas con la emergencia sanitaria habría sido muy superior al reportado oficialmente por los países.
Según el informe de estadísticas sanitarias globales 2026, las denominadas muertes en exceso asociadas a la pandemia alcanzaron los 22,1 millones en todo el mundo, una cifra que triplica los cerca de siete millones de fallecimientos por covid-19 notificados formalmente hasta ahora.
El organismo explicó que esto significa que, por cada muerte registrada oficialmente por coronavirus, hubo aproximadamente otras dos muertes vinculadas directa o indirectamente a la pandemia.
Hasta antes de este nuevo informe, las estimaciones manejadas por la OMS hablaban de alrededor de 15 millones de fallecimientos asociados a la crisis sanitaria. Sin embargo, el nuevo análisis amplió considerablemente ese cálculo al incorporar efectos indirectos derivados del colapso de los sistemas de salud, las interrupciones en tratamientos médicos y las consecuencias sociales y económicas que dejó la pandemia.