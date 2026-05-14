“Han desplazado a los pescadores”: alerta en Barrancabermeja por nuevo avistamiento de hipopótamo

Preocupación en la zona rural de Barrancabermeja luego de que habitantes de la vereda Cuatro Bocas, en el corregimiento El Centro, reportaran la presencia de un hipopótamo en inmediaciones del caserío. El hecho obligó a las autoridades ambientales a reforzar el monitoreo en el área, donde ya se venía registrando circulación de estos animales fuera de su hábitat. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente y Transición Energética del distrito, el seguimiento en las ciénagas locales apunta a la presencia de al menos cuatro ejemplares desplazándose por distintos puntos del sistema hídrico, lo que ha aumentado la preocupación entre campesinos y pescadores, quienes aseguran que el comportamiento de estos animales ya está alterando la dinámica de la zona. Entérese: Japón sacrifica más de 14.000 osos tras ataques mortales; una crisis de superpoblación que también vive Colombia

Hipopótamos acechan zonas escolares y petroleras

El secretario de Medio Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, advirtió que el nuevo avistamiento de hipopótamos en la vereda Cuatro Bocas confirma la presencia activa de la especie en esta zona rural del corregimiento El Centro, lo que representa un riesgo creciente para la comunidad y para las actividades productivas del área.

El funcionario explicó que el reporte fue entregado por la comunidad y que la situación es especialmente delicada por el comportamiento del animal, que suele desplazarse en horas de la noche por sectores donde hay infraestructura petrolera, viviendas cercanas y entornos escolares. Agregó que el comportamiento del animal incrementa el nivel de alerta. “La peligrosidad que tiene en estos momentos la comunidad de Cuatro Bocas es muy grande. Esto es un tema de mucha preocupación”, dijo.

Impacto ambiental: chigüiros y nutrias desplazados por la especie invasora

También señaló que ya se evidencian impactos en la fauna local y en la actividad de los pescadores. “Ha desplazado a los pescadores, no han podido entrar los pescadores por el temor. Ha desplazado a los chigüiros, nutrias, babillas. Es decir, ya hay una alteración en el ecosistema fruto de la presencia de esa especie invasora”, explicó. Granados indicó además que se han activado comunicaciones con distintas autoridades ambientales para advertir sobre la expansión del animal en la región y la necesidad de medidas urgentes de control y confirmo que van cuatro hipopótamos avistados. Le puede interesar: Manatí y otras especies en peligro por hipopótamos en el Magdalena Medio

“Por ese motivo, como Secretario de Ambiente, estoy oficiando al Ministerio, a la Corporación Autónoma y a la Procuraduría Ambiental Agraria porque cada día más tenemos presencia de esa especie”, aseguró. Lea también: Cuatro razones que explican por qué es improbable mandar 80 hipopótamos ‘colombianos’ a la India El funcionario añadió que los reportes recientes apuntan al ingreso de otro ejemplar por el sector de La Candelaria, lo que ampliaría su presencia en las ciénagas cercanas. “Los pescadores de Ciénaga de Lopón nos anunciaron hace más de 20 días que ingresó un nuevo hipopótamo por el sector de la Candelaria”, señaló.

Granados cerró su intervención con un llamado a la prevención y a la acción institucional frente a la especie invasora. “No podemos esperar a que haya una víctima”, puntualizó. Mientras tanto, la Alcaldía Distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de acercamiento, no alimentar a los animales y reportar de inmediato cualquier nuevo avistamiento. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente en Cuatro Bocas y zonas aledañas, especialmente en corredores donde confluyen actividades campesinas, ecosistemas de ciénaga e infraestructura petrolera. Siga leyendo: Caso hipopótamos: ¿Por qué es complicado lo que la extravagancia de Pablo Escobar hizo parecer “fácil” años atrás? Bloque de preguntas y respuestas