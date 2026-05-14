”Hay que asegurar las zonas”: registrador reitera riesgo electoral en 104 municipios por grupos armados

A solo 15 días de las elecciones, el registrador nacional, Hernán Penagos, insistió en la necesidad de asegurar varias zonas del país donde persisten las dificultades de seguridad y advirtió que aún hay más de un centenar de municipios con riesgo alto por la presencia de grupos armados ilegales.

Penagos aseguró que las autoridades deben redoblar esfuerzos para garantizar la instalación de las mesas de votación y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de manera libre y sin presiones.

“Por eso se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar las zonas y trabajar para llevar el material electoral y la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, afirmó el registrador.

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El funcionario insistió en que la preocupación es que no haya inconvenientes con toda la logística electoral y que existan garantías democráticas para los votantes en territorios afectados por la violencia.

“No se trata solamente de que la ciudadanía pueda votar, sino que pueda ejercer su derecho al voto de manera libre”, señaló Penagos.

Entre esos 104 municipios, hay dos zonas que están siendo señaladas como especialmente peligrosas: Catatumbo, en Norte de Santander, y López de Micay / El Plateado, en Cauca. Pero no son las únicas regiones que preocupan al Estado.

A más de 700 kilómetros al suroccidente, en el departamento del Cauca, la situación no es menos grave.

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En el corregimiento de El Plateado, perteneciente al municipio de Argelia, las disidencias de las FARC mantienen enfrentamientos casi permanentes con la Fuerza Pública.

López de Micay, municipio vecino y puerta de entrada al cañón del Micay, ha sufrido en paralelo una ola de desplazamientos y confinamientos por los combates. Comunidades indígenas y afrodescendientes denuncian que la presencia estatal es intermitente y que la población civil queda en medio del fuego cruzado.