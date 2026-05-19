Los “usan los cobardes”: Paloma critica seguridad de Abelardo; ¿qué le respondió él?

Polvareda política fue lo que levantó la candidata presidencial Paloma Valencia este puente festivo que pasó por cuenta de una crítica que hizo al también aspirante Abelardo de la Espriella. Tanto el candidato como sus fieles escuderos respondieron el dardo de la senadora. ¿Por qué es la nueva pelea entre ambos? En medio de una elección presidencial —que esta a doce días de terminar— en la que la campaña del abogado ha fijado sus ataques y campaña sucia contra Valencia, los roces entre ambos han sido repetitivos, mientras las huestes petristas alrededor de Iván Cepeda celebran esa división. Le puede interesar: La “guerra sucia” de las barras bravas de Abelardo contra Paloma.

En ese contexto, durante una correría de campaña en Socorro (Santander) la senadora lanzó un dardo que tocó al abogado. “El ELN, el autodenominado Ejército Gaitanista y las Farc van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana.Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”, manifestó.

La candidata hacía referencia a que en sus más recientes eventos de campaña, De la Espriella ha optado por salir a las tarimas con chaleco antibalas y hasta ha dado sus discursos metido en una urna con cristales aparentemente blindados. Según él y su campaña, es por un tema de seguridad.

Vale recordar que el pasado sábado 16 de mayo fue asesinado un líder del movimiento “Defensores de la Patria” en el Meta, en medio de un ataque armado. Se trató del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, quien se desplazaba en una motocicleta junto a quien fue su secretario de Gobierno, Fabián Cardona, quien también murió. Devia era el coordinador del movimiento y de la campaña de Abelardo en ese municipio. El candidato los calificó como dirigentes que “no eran políticos de escritorio”.

El dardo de Paloma lo respondió el candidato, quien reaccionó en un largo video que compartió en sus redes sociales. Allí, habló de que en su contra han arreciado “los ataques, las mentiras y hasta las amenazas contra mi vida” y aseguró que tomará “todas las medidas necesarias para protegerme, porque esta batalla hay que ganarla vivos y junto al pueblo colombiano”.

El aspirante también aseguró que no responderá a las provocaciones, dado que su prioridad es proteger su vida porque tiene familia y personas que lo esperan. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Según expresó en el video mencionado, la prudencia no significa miedo, sino responsabilidad frente a quienes dependen de él y frente al compromiso que asumió con sus seguidores y futuros votantes. “La mejor manera de blindar esta esperanza es con una victoria contundente en primera vuelta”, agregó.

Por su parte, el gerente nacional de regiones de la campaña Abelardo Presidente, el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, respondió sin mencionar a la candidata Valencia en su cuenta de X (antiguo Twitter). Publicó una foto de quien se autodenomina como “el Tigre” con chaleco y detrás de la urna y mencionó que estos “representan la valentía de un padre de familia, un esposo, un hombre que decidió arriesgarse por el futuro de Colombia”.

“Hoy el país está gobernado por los violentos que no les conviene un presidente con carácter como De la Espriella, por eso, los que se burlan por proteger su vida, le están haciendo el juego a los que no quieren que Colombia recupere la esperanza”, añadió.