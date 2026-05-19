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Paloma Valencia cuestiona a Cepeda por ‘Proyecto Fortaleza’: “Usted respalda a Velásquez, explique”

Paloma Valencia cuestionó al senador por el respaldo que le ha brindado al exministro de Defensa Iván Velásquez Gómez, quien, presuntamente y según la candidata, habría aprobado un anticipo millonario a un contratista canadiense antes de que se ejecutara el proyecto.

  • La candidata del Centro Democrático cuestionó a Cepeda por su apoyo al exministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto: Colprensa.
    La candidata del Centro Democrático cuestionó a Cepeda por su apoyo al exministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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A tan solo 12 días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en primera vuelta, los candidatos, quienes se encuentran en una semana clave para sus campañas, siguen mostrando sus posiciones en contra.

En este caso, fue la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia quien lanzó fuertes cuestionamientos contra el senador Iván Cepeda por su cercanía con el exministro de Defensa Iván Velásquez y por presuntas irregularidades relacionadas con el denominado “Proyecto Fortaleza”.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Valencia aseguró que el Ministerio de Defensa habría modificado en diciembre de 2022 un contrato billonario para autorizar la entrega anticipada de $195.375 millones a un contratista canadiense, pese a que —según afirmó— no se había iniciado la obra ni existían garantías suficientes.

¿Por qué nació la controversia?

El desencuentro nace tras las declaraciones del candidato del Pacto Histórico y puntero en las encuestas, en las que reafirmó su apoyo a Velásquez en una de las sesiones del Congreso. Estas palabras fueron las que Valencia trajo a colación para la denuncia.

En esas declaraciones, Cepeda dijo que se sentía “absolutamente honrado de la amistad del doctor Iván Velázquez, respaldo su carrera pública y siento que este país le debe enormes gratitudes por sus servicios a la patria”.

En su mensaje, Valencia aseguró que “usted, que es tan amigo de Iván Velásquez y respalda su carrera pública, explíquenos, por qué el Ministerio de Defensa en diciembre de 2022 modificó un contrato billonario para entregarle $195.375 millones a un contratista como ganancia anticipada, sin poner un solo ladrillo ni dar garantías”.

Según la candidata, el Ministerio modificó el contrato suscrito con la empresa Canadian Commercial Corporation para autorizar un desembolso anticipado de 195.375 millones de pesos, aunque el proyecto nunca inició su ejecución.

Además, Valencia comparó este caso con el escándalo de los carrotanques de la UNGRD. Según la candidata, el caso del “Proyecto Fortaleza” sería “cuatro veces más grande”.

Es más, la dirigente del Centro Democrático señaló la cercanía de Cepeda con el Ministerio de Defensa y mencionó que una exasesora de su UTL ocupa actualmente el cargo de secretaria de gabinete en esa cartera.

“Usted que es tan cercano al Ministerio de Defensa y tiene a su ex asesora de UTL como Secretaria de Gabinete, debería saber por qué en la gestión de su amigo Velásquez le dieron este regalo al contratista canadiense”, aseguró Valencia.

Por último, la candidata del Centro Democrático, cuestionó el destino de los recursos desembolsados y preguntó: “¿Dónde están los $195.375 millones?”.

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Hasta el momento, el candidato puntero en todas las encuestas no le ha respondido a Paloma Valencia por las declaraciones en las que exige explicaciones sobre un supuesto caso de contratación billonaria entre una contratista canadiense y el Ministerio de Defensa.

Lea también: Denuncian que criminales carnetizan campesinos para controlar cómo se mueven y cómo votan

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Proyecto Fortaleza?
Es una iniciativa del Ministerio de Defensa para construir nuevas instalaciones del sector defensa en Bogotá, mediante un acuerdo con Canadian Commercial Corporation.
¿Cuánto dinero cuestiona Paloma Valencia?
Valencia cuestiona un giro de $195.375 millones que, según su denuncia, se habría autorizado antes de que iniciara la obra.
¿Por qué Valencia menciona a Iván Cepeda?
Porque Cepeda expresó respaldo público a Iván Velásquez, exministro de Defensa, y Valencia le pidió explicar lo ocurrido durante esa gestión.
¿Qué dijo el Ministerio de Defensa sobre el contrato?
La cartera informó que terminó unilateralmente el acuerdo en febrero de 2026, ordenó cesar pagos y pidió el reintegro de recursos girados.

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