Paloma Valencia cuestiona a Cepeda por ‘Proyecto Fortaleza’: “Usted respalda a Velásquez, explique”

A tan solo 12 días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en primera vuelta, los candidatos, quienes se encuentran en una semana clave para sus campañas, siguen mostrando sus posiciones en contra.
En este caso, fue la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia quien lanzó fuertes cuestionamientos contra el senador Iván Cepeda por su cercanía con el exministro de Defensa Iván Velásquez y por presuntas irregularidades relacionadas con el denominado “Proyecto Fortaleza”.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Valencia aseguró que el Ministerio de Defensa habría modificado en diciembre de 2022 un contrato billonario para autorizar la entrega anticipada de $195.375 millones a un contratista canadiense, pese a que —según afirmó— no se había iniciado la obra ni existían garantías suficientes.