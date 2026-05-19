Aparatoso choque múltiple dejó 17 heridos en accidente en el Oriente de Antioquia

Un aparatoso accidente de tránsito dejó un saldo de 17 personas lesionadas en el Oriente antioqueño, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el municipio de El Santuario, cuando un bus de servicio público perdió el control y colisionó con otros tres vehículos.

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El impacto, ocurrido hacia las 4:40 de la tarde del pasado lunes 18 de mayo, quedó captado en una cámara de seguridad, en la que se logra ver cómo un bus de color verde irrumpió a alta velocidad arrastrando a varios vehículos consigo.

Luego del estruendo, decenas de vecinos llegaron al punto de la emergencia y comenzaron a asistir a los heridos, para poder extraerlos de los vehículos siniestrados.