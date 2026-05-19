De chatbot a billetera: ChatGPT ahora se vincula a cuentas bancarias para gestionar sus finanzas

OpenAI anunció una nueva experiencia para ChatGPT con la que el popular chatbot de inteligencia artificial gestionará finanzas personales, lo que permitirá a los usuarios vincular sus cuentas y tarjetas bancarias para recibir asistencia personalizada sobre ahorro, inversiones y administración económica.
Más de 200 millones de personas utilizan ChatGPT cada mes en relación a presupuestos e inversiones, entre otros temas económicos y financieros, como asegura la firma tecnológica, que pretende aprovechar el uso para la demanda que tiene este tipo de información para lanzar una nueva experiencia.