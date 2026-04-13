Los que le hablan al oído a Abelardo: el coro duro tras Salvación Nacional

En la campaña de Abelardo de la Espriella hay algo más que una candidatura en ascenso, hay un coro. El discurso de “salvar a Colombia” lo repite su entorno con copia.
Desde su propia marca política, el partido Salvación Nacional, mueven la narrativa de crisis y redención. La campaña fue construida sobre la idea de que Colombia necesita ser rescatada. Y para eso, el candidato no solo se rodea de figuras afines, sino de voces que, en su mayoría, comparten una visión combativa contra la izquierda y el gobierno actual. Por eso, al final, los que le hablan al oído no son precisamente moderados. El propio Abelardo encarna ese talante. Su discurso no esquiva la confrontación; la busca. Y en ese camino, lo acompañan perfiles que refuerzan esa línea dura, como estrategia.
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Aunque desde la entraña de la campaña insisten en que las puertas están abiertas para “todo el que quiera un mejor país”, excepto los “politiqueros”, lo cierto es que el perfil que predomina es casi como una especie de rígidos comandantes. Ahí aparece la representante araucana Lina Garrido, de Cambio Radical. Se hizo conocida por su discurso frontal contra el Gobierno y por su choque directo con el ministro del Interior, Armando Benedetti. En esa misma línea está el general (r) Eduardo Zapateiro, reconocido por su postura inflexible en temas de seguridad y defensa. Su cercanía refuerza uno de los ejes más claros de la campaña, la promesa de orden y autoridad como respuesta al clima de incertidumbre que explota el discurso de Abelardo.