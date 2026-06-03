50 años después de su gloria olímpica, Nadia Comaneci regresó a casa y así fue ovacionada

Los habitantes de la pequeña localidad rumana de Onesti prepararon un recibimiento triunfal a Nadia Comaneci en el regreso de la gimnasta a su ciudad natal, cincuenta años después de su gesta en los Juegos Olímpicos de Montreal, donde obtuvo la nota perfecta de 10.
Decenas de personas corearon su nombre antes de reunirse el domingo delante del edificio donde Comaneci vivía antaño, para tener la oportunidad de sacar una foto de su antigua vecina, hoy de 64 años.
La exgimnasta detalló su vida de niña y como debía levantarse temprano y entrenar duro para convertirse en campeona.
Hace cincuenta años, Nadia Comaneci obtuvo la primera nota perfecta de la historia en unos Juegos Olímpicos, un momento que pasó a la leyenda y la convirtió en heroína de la Rumanía comunista.
“Es un año importante para que todos apretemos el botón de ‘reinicio’. Para el deporte, para la salud, para la independencia, para aprender a salir adelante en la vida y descubrir nuestros límites”, declaró ante cerca de 150 niños que participaban en una competición de gimnasia.
Comaneci, que en Montreal 1976 logró otras seis notas perfectas, les mostró cómo hacer algunos estiramientos y animó también a los adultos presentes a moverse.
Atrás queda ya el floreciente programa de gimnasia de Rumanía, país del este de Europa que llevaba desde Londres 2012 sin obtener medallas olímpicas en esa disciplina, hasta el bronce de la gimnasta Ana Barbosu en París 2024, en la prueba de suelo.