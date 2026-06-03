Este es el decálogo de Fajardo: no a la Constituyente, fin de “paz total” y ordenar la salud

El excandidato presidencial Sergio Fajardo presentó un decálogo de propuestas que, a su juicio, deberían ser asumidas por quien resulte elegido como próximo mandatario de Colombia. El próximo 21 de junio los colombianos volverán a las urnas en lo que será la segunda vuelta entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda.
El llamado “Decálogo del Millón de Votos” plantea una hoja de ruta para enfrentar algunos de los principales desafíos del país y hace un llamado a los candidatos a comprometerse con principios relacionados con la institucionalidad, la seguridad, la educación, la salud y la inclusión social.
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Como primer punto, Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, proponen poner fin a la polarización y al discurso de odio que, expresan, han profundizado las divisiones políticas y sociales en Colombia. El también exgobernador de Antioquia sostiene que la democracia también se defiende mediante las palabras y exhorta a los aspirantes presidenciales a moderar el tono del debate público y a reconocer que los adversarios políticos no son enemigos.
La segunda propuesta se centra en la defensa de la Constitución de 1991 y en el rechazo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El documento insiste en la necesidad de respetar la independencia de los poderes públicos y preservar el equilibrio institucional, al considerar que cualquier intento de modificar la arquitectura constitucional podría generar incertidumbre para el país.