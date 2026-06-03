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El exministro Wilson Ruiz presentó acción popular contra Petro por presunta participación electoral a favor de Cepeda

La demanda exige medidas cautelares urgentes para garantizar la neutralidad del Estado en la contienda electoral, luego de que el presidente Petro asegurara que estaría “al frente” de la campaña de Iván Cepeda.

  • El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orjuela radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de frenar la participación electoral del presidente Gustavo Petro. FOTO: Getty y redes sociales @WilsonRuizOrejuela
    El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orjuela radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de frenar la participación electoral del presidente Gustavo Petro. FOTO: Getty y redes sociales @WilsonRuizOrejuela
  • Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia de Colombia en la segunda vuelta del próximo 21 de junio. FOTO: Colprensa y Getty
    Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia de Colombia en la segunda vuelta del próximo 21 de junio. FOTO: Colprensa y Getty
El Colombiano
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hace 3 horas
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El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela radicó este miércoles 3 de junio una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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El recurso judicial buscaría frenar de forma “urgente” lo que Ruiz considera una amenaza directa al derecho colectivo a la moralidad administrativa, detonada por los recientes anuncios del mandatario sobre las elecciones presidenciales.

Y es que el conflicto legal surgió tras los resultados de la primera vuelta electoral del pasado domingo 31 de mayo, en la que Abelardo de la Espriella se impuso en las votaciones, seguido por Iván Cepeda, del Pacto Histórico y candidato del gobierno.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia de Colombia en la segunda vuelta del próximo 21 de junio. FOTO: Colprensa y Getty
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia de Colombia en la segunda vuelta del próximo 21 de junio. FOTO: Colprensa y Getty

Polémica por el “trino” presidencial de Petro: la petición de medidas cautelares

La controversia constitucional comenzó con la publicación de un extenso mensaje del jefe de Estado en la plataforma X, en donde al final dijo lo siguiente. “Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, expresó Gustavo Petro.

El pronunciamiento desató objeciones inmediatas sobre la participación en política del mandatario y abrió el debate sobre una posible renuncia a su cargo. No obstante, este miércoles 3 de junio, Gustavo Petro descartó dejar la jefatura del Ejecutivo.

“¿Voy a renunciar?, obvio que no. No voy a ser el jefe de una campaña electoral, voy a dar la batalla por la vida, fue lo que escribí. Porque la vida en Colombia está hoy en peligro”, sostuvo el mandatario.

La demanda de Ruiz Orejuela exige neutralidad institucional y solicitó al Tribunal decretar una medida cautelar inmediata para ordenar al Presidente que se abstenga de respaldar públicamente cualquier candidatura mientras ejerza su investidura. Asimismo, pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación para vigilar estrictamente el cumplimiento de las normas.

“La Constitución exige que el Presidente sea garante de todos los colombianos y no jefe de campaña de ningún candidato. La moralidad administrativa y la neutralidad del Estado no pueden sacrificarse en medio de una contienda electoral”, señaló Wilson Ruiz.

Exigencia de neutralidad electoral

La Misión de Observación Electoral (MOE) intervino en el debate que hay alrededor de las denuncias contra el presidente, reiterando que Gustavo Petro debe mantener la “neutralidad y, sobre todo, debe dar garantías en unas elecciones que deben ser libres”.

La directora de la organización, Alejandra Barrios, afirmó recientemente en Blu Radio que si el mandatario decide hacerle campaña a Iván Cepeda, debería renunciar lo más pronto a su cargo como presidente de Colombia.

“El presidente tiene muchísimo trabajo, pero además, siendo la imagen de la unidad nacional, tiene que brindar garantías a todos los contendientes para que se dé una competencia en igualdad de condiciones”, concluyó Barrios, enfatizando la responsabilidad del Ejecutivo de asegurar el voto libre en el país.

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