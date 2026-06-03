Seis universidades colombianas entran al ranking de las 2.000 mejores del mundo: la Nacional lidera el listado

El Center for World University Rankings (CWUR) publicó su listado Global 2000, que evalúa a las universidades de todo el mundo. Colombia logró posicionar seis instituciones en esta clasificación, integrándolas al selecto grupo de las mejores universidades del planeta.
Aunque el país mantuvo el mismo número de instituciones que el año pasado (una menos en comparación con hace dos ediciones), el balance del estudio deja ver un comportamiento que se divide entre ascensos notables y algunos retrocesos en la competitividad internacional.
A diferencia de otras mediciones que dependen de encuestas, el CWUR analizó en esta ocasión 81 millones de datos objetivos extraídos de un universo de 21.291 instituciones. Su metodología distribuye la puntuación final en cuatro pilares: investigación científica (40%), educación y éxito académico (25%), empleabilidad de los egresados (25%) y calidad del profesorado (10%).