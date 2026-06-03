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Seis universidades colombianas entran al ranking de las 2.000 mejores del mundo: la Nacional lidera el listado

El escalafón evalúa a las universidades bajo una estricta metodología que mide la calidad educativa, la empleabilidad de sus egresados, el nivel del profesorado y su capacidad de investigación.

  • La Nacional es una de las universidades dentro del ranking. Foto: Manuel Saldarriaga.
    La Nacional es una de las universidades dentro del ranking. Foto: Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El Center for World University Rankings (CWUR) publicó su listado Global 2000, que evalúa a las universidades de todo el mundo. Colombia logró posicionar seis instituciones en esta clasificación, integrándolas al selecto grupo de las mejores universidades del planeta.

Aunque el país mantuvo el mismo número de instituciones que el año pasado (una menos en comparación con hace dos ediciones), el balance del estudio deja ver un comportamiento que se divide entre ascensos notables y algunos retrocesos en la competitividad internacional.

A diferencia de otras mediciones que dependen de encuestas, el CWUR analizó en esta ocasión 81 millones de datos objetivos extraídos de un universo de 21.291 instituciones. Su metodología distribuye la puntuación final en cuatro pilares: investigación científica (40%), educación y éxito académico (25%), empleabilidad de los egresados (25%) y calidad del profesorado (10%).

El podio colombiano: La ‘Nacional’ lidera y sube posiciones

De las seis instituciones clasificadas en Colombia, tres lograron consolidarse dentro de las primeras 1.000 del mundo.

La Universidad Nacional de Colombia se coronó una vez más como la mejor del país, ubicándose en el puesto 757 global tras escalar 20 posiciones frente a la edición anterior. Con un puntaje de 72,2 sobre 100, la Nacional se mete en el top 3,6% de la excelencia académica global, impulsada principalmente por su rendimiento en investigación, área en la que ocupa la casilla 724 del mundo.

El segundo lugar nacional le correspondió a la Universidad de los Andes, que se situó en el puesto 919 (cediendo 22 casillas respecto al año pasado), pero destacando en el indicador de empleabilidad, donde alcanzó el puesto 650 mundial. El podio local lo cierra la Universidad de Antioquia en la posición 985, logrando avanzar seis lugares en la tabla general.

El listado completo de las mejores universidades del país según el CWUR quedó configurado de la siguiente manera:

1. Universidad Nacional de Colombia (Puesto 757)

2. Universidad de los Andes (Puesto 919)

3. Universidad de Antioquia (Puesto 985)

4. Pontificia Universidad Javeriana (Puesto 1.600)

5. Universidad Antonio Nariño (Puesto 1.732)

6. Universidad Industrial de Santander - UIS (Puesto 1.833)

El panorama en América Latina

A nivel regional, el liderazgo sigue estando firmemente concentrado en Brasil y México. La Universidad de São Paulo repitió como la mejor de Latinoamérica al ocupar el puesto 119 del mundo (ubicándose en el top 0,6% global).

El top 5 de la región lo completan la Universidad Nacional Autónoma de México (puesto 287), la Universidad Federal de Río de Janeiro (346), la Universidad de Campinas (379) y la Universidad Católica de Chile (421).

En el plano internacional, la Universidad de Harvard se posicionó en el primer lugar del mundo por duodécimo año consecutivo, logro que coincide con un periodo de complicaciones institucionales gracias a las tensiones con el gobierno estadounidense por el retiro de ciertos fondos federales.

Top 10 Mundial - CWUR País

1. Universidad de Harvard, Estados Unidos

2. Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Estados Unidos

3. Universidad de Stanford, Estados Unidos

4. Universidad de Cambridge, Reino Unido

5. Universidad de Oxford, Reino Unido

6. Universidad de Princeton, Estados Unidos

7. Universidad de Pensilvania, Estados Unidos

8. Universidad de Columbia, Estados Unidos

9. Universidad de Yale, Estados Unidos

10. Universidad de Chicago, Estados Unidos

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