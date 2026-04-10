Cepeda mueve a la minga, Paloma suma a exalcaldes y otras movidas electorales

A pocas semanas de las elecciones, la contienda presidencial entra en su momento más intenso. Lejos de limitarse a acuerdos con partidos o clanes políticos, los candidatos han volcado sus esfuerzos hacia las regiones, donde se juega una parte clave del voto: el de los indecisos, pero también las comunidades apartadas a las que difícilmente se llega a través de redes. La estrategia es recorrer el país, escuchar, sumar respaldos y mostrarse en terreno. En ese contexto, las campañas avanzan en maratónicas giras que este fin de semana tendrán paradas clave en distintos municipios y ciudades del país.

Iván Cepeda y la minga: movilización social y territorial

Por el lado del oficialismo, el senador Iván Cepeda inició una movilización nacional con una minga que busca articular sectores sociales, especialmente comunidades indígenas. El recorrido arrancó en Tumaco, Nariño, en el marco de la conmemoración del Día de las Víctimas, un escenario cargado de memoria y reivindicación. Lea también: Los que le ‘hablan al oído’ a Cepeda y el petrista cuestionado de La U que lo defiende La minga es liderada por la senadora Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Cepeda y representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). “Un día para la memoria, pero también para el encuentro, el diálogo y la esperanza entre los pueblos y los distintos sectores del país”, afirmó la congresista, marcando el tono de una campaña que busca consolidar una base social más allá de las estructuras tradicionales. El recorrido continuará este viernes con la presencia conjunta de Cepeda y Quilcué. El 12 de abril llegarán a Popayán, capital del Cauca, y un día después estarán en Cali. Posteriormente, la agenda contempla visitas a otras regiones, incluyendo Bucaramanga, donde prevén encuentros directos con comunidades locales. La minga recorrerá al menos tres departamentos en medio de la campaña del Pacto Histórico y tendrá su cierre en Bogotá.

“Les invitamos a ser parte de este caminar colectivo, a sumar su voz y su fuerza en esta gran minga por la vida, la dignidad y el futuro de Colombia. ¡Llegó el tiempo de los pueblos, el camino es la vida!”, concluyó Quilcué.

Paloma Valencia: alianzas políticas y respaldo regional

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, también acelera su despliegue territorial. Respaldada por 17 exmandatarios regionales, adelanta una gira nacional que ya tuvo paradas en Santander y otras ciudades, buscando consolidar apoyos en sectores políticos tradicionales y liderazgos locales. “Recibimos con gratitud y compromiso absoluto este respaldo, que refleja la confianza en una propuesta que pone a las regiones en el centro. Vamos a trabajar codo a codo por una Colombia más fuerte, más unida y con más oportunidades para todos”, dijo Valencia al recibir a los exalcaldes.

Este 10 de marzo, Valencia estuvo en Bucaramanga, donde recorrió las calles y tuvo un encuentro con más de dos mil empresarios de Santander. De hecho, con las protestas que se presentaron en el departamento debido al incremento del impuesto predial y los avalúos catastrales, su campaña dijo en un comunicado que a quienes se manifestaban “les asiste la razón”, pero “nada justifica las vías de hecho que obligaron al cierre de la operación aeroportuaria y que están afectando gravemente la vida de los habitantes en esta región del país”. Ahora bien, los exalcaldes que respaldan a la senadora del Centro Democrático vienen de ciudades como Bucaramanga, Montería, Pasto y Soacha. Según informó la campaña de Valencia, “sus liderazgos han sido reconocidos por su gestión y cercanía con las comunidades” y “su llegada representa un impulso significativo en territorios estratégicos para la construcción de una propuesta nacional sólida”.

Como dijo la campaña, los exalcaldes cumplirán funciones de “embajadores” en sus regiones, desde donde liderarán comités territoriales, articularán esfuerzos ciudadanos y buscarán fortalecer el vínculo directo con comunidades.

En ese grupo están Juan Carlos Cárdenas, Carlos Ordosgoitia, Juan Carlos Saldarriaga, Germán Chamorro, Alejandro Fúneme, José Manuel Ríos, Jairo Yáñez, Andrés Hurtado, Andrés Gómez, Ramón Guevara, Jairo Imbachi, Jorge Gari y Carlos Penagos. Cárdenas fue precandidato por el movimiento de “La Fuerza de las Regiones” cuyo aval se terminó llevando el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, quien participó en la Gran Consulta y por ende hoy apoya a Valencia.

Hoy, la aspirante tendrá una gira por diferentes municipios de Cundinamarca y el lunes volverá a Antioquia, región que ha visitado al menos cinco veces desde la consulta del 8 de marzo y donde está uno de sus principales nichos. Más tarde en la semana, el martes y miércoles, irá a la plenaria del Congreso, y a partir del jueves recorrerá cuatro departamentos.

Juan Daniel Oviedo también estuvo recorriendo uno de los departamentos que Valencia necesita para crecer: Valle del Cauca. La fórmula vicepresidencial estuvo por tres días en Cali, donde tuvo eventos como reuniones con estudiantes, y este 10 de marzo acompañó a Valencia en Bucaramanga.

¿Y Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella también sigue en la búsqueda de apoyos regionales. Vale recordar que cuenta con el apoyo de Creemos, el movimiento con el que Federico Gutiérrez fue elegido a la Alcaldía. La colectividad eligió a dos representantes a la Cámara el pasado 8 de marzo, pero no pasó el umbral para el Senado y la lista se quemó. Lea también: “Conmigo no cuenten”: Abelardo de la Espriella insiste en que no recibirá a los partidos tradicionales “Prepárense, alcaldes de la patria, prioricen las obras más importantes de sus municipios porque vamos a llegar al gobierno con José Manuel Restrepo a ejecutar el presupuesto con ustedes”, dijo el candidato quien quiere una propuesta de gobierno enfocada en la ejecución territorial. Mientras avanza la cuenta regresiva hacia las urnas, las campañas se juegan en las carreteras, plazas y encuentros comunitarios. El pulso electoral se define cada vez más en el contacto directo con los votantes, en una Colombia diversa donde cada región puede inclinar la balanza.

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