Acusación de presiones de grupos armados a votar por Iván Cepeda terminó en pelea con Paloma Valencia

El pulso político entre Iván Cepeda y Paloma Valencia volvió a escalar en el Congreso, esta vez en medio de acusaciones cruzadas sobre supuestas presiones de grupos armados en favor de una candidatura presidencial. El enfrentamiento, que tuvo lugar durante una plenaria del Senado, sumó un nuevo capítulo a la ya tensa relación entre ambos dirigentes, en plena antesala de la contienda electoral.
La controversia se intensificó luego de que Cepeda condicionara su participación en debates públicos a un cara a cara exclusivo con Valencia y el también aspirante Abelardo de la Espriella. La propuesta fue cuestionada por distintos sectores políticos, que consideran que un candidato no debería limitar el número de contradictores.
Valencia reaccionó con dureza a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que “un demócrata no escoge a sus contradictores, los enfrenta a todos”.