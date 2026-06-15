Video | Segundo gol más rápido de un suplente en mundiales en la exhibición de Suecia en su debut; vea aquí las anotaciones

Suecia demostró su categoría y goleó 5-1 a Túnez en su debut mundialista. El equipo de Graham Potter tuvo una noche para el recuerdo en tierras mexicanas. Dos golazos de Ayari, goles de una de las duplas más caras del mundo en selecciones y el segundo gol más rápido en la historia de los mundiales engalanaron la noche para los amarillos. La décimoquinta selección más cara del mundo, Suecia (406,8 millones de euros), inició su camino en el Estadio de Monterrey, México, contra el seleccionado de Túnez. Los africanos, que son considerados el “underdog” (equipo más débil) del Grupo F; se medían ante el conjunto escandinavo en el debut de su tercera Copa del Mundo consecutiva. Por su parte, los suecos volvían a la máxima cita orbital después de 8 años tras no conseguir tiquete para Catar 2022. El partido comenzó de forma frenética. Como se esperaba, Suecia se volcó al ataque desde el minuto con la dupla de centrodelanteros Alexander Isak y Victor Gyokeres, dos de los cinco atacantes más costosos en la historia de la Premier League. Al minuto 7, el conjunto del británico Graham Potter se puso adelante. Victor Lindelöf, defensor central del Aston Villa, metió el pase largo a Isak, a lo que el arquero de Túnez, Mouhib Chamakh, respondió de forma errónea con una salida floja, dando un rebote afuera del área y dejando el pórtico a merced de Yasin Ayari, quien desembolsó un cañonazo, marcó el 1-0, pero no lo celebró, ya que sus padres son tunecinos.

Y 23 minutos más tarde, después de dominar todo el primer tiempo, Alexander Isak hace valer los 160 millones de euros que el Liverpool pagó por él con un enganche en el sector izquierdo de la cancha, recortando y rematando de forma potente. Puso el 2-0 parcial para los escandinavos e hizo estallar el Gigante de Metal con todos los fanáticos suecos que allí había.

Cuando parecía que era 100% sueco el dominio, apareció un sorpresivo gol que le dio vida a los tunecinos. El equipo rojo de África aprovechó una desconcentración en el fondo de Suecia al jugar una pelota parada en corto. Centró Hannibal Mejbri (número 10 y canterano del Manchester United) y cabeceó el central del Maribor de Eslovenia, Omar Rekik. Recordemos que Túnez logró empatar con Francia en Catar 2022, caracterizando su juego por la potencia defensiva, pero un ataque flojo. 2-1 terminó la primera mitad tras la anotación de Túnez al minuto 43.

Se esperaba una cara distinta del cuadro dirigido por Sabri Lamouchi, que en un inicio de la etapa final intentó manejar el balón y encontrar espacio, principalmente con el trío del mediocampo compuesto por Rani Khedira (hermano de Sami), Ellyes Skhiri y Hannibal Mejbri, pero el poderío de la dupla de ataque de Suecia pudo más. Skhiri se equivocó en salida (raro en él) tras la presión de Alexander Isak, quien redondeó una gran noche al dejarle la pelota servida a su dupla goleadora, Victor Gyokeres. El delantero del Arsenal, que viene de ser campeón de la Premier League, definió con la calidad y categoría de un centrodelantero de esa magnitud. Al minuto 59, con el gol de “La Máscara”, el triunfo sueco empezó a concretarse.

Segundo gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo

Al minuto 83 con 45 segundos, Mattias Svanberg marcó el segundo gol más rápido de la historia de los mundiales para un suplente. El jugador sueco ingresó a 83:28, pasando solo 17 segundos entre su entrada y el gol en pelota parada. Marcando a pase de Alexander Isak, quien desvió un tiro libre. En un inicio, el juez de línea indicó que había fuera de lugar, pero el árbitro argentino, Yael Falcón Pérez, oficializó el gol tras consultar con el VAR. El pase de Isak habilitó a Svanberg, jugador del Wolfsburgo.

Este gol, de acuerdo con MisterChip, fue el segundo más rápido de los mundiales, solo por detrás del marcado por el uruguayo Richard “Chengue” Morales, quien marcó a los 16 segundos de haber ingresado en un partido de fase de grupos contra Senegal en esa edición mundialista. La cereza del pastel la puso el mismo que inició la faena para los suecos, Yasin Ayari. El volante del Brighton & Hove Albion recibió un balón en la presión tras otro error en salida de Túnez. Con un derechazo cruzado al 90+5, Ayari puso el 5-1 final para Suecia, que lidera el Grupo F con dos puntos más y +4 en la diferencia de gol sobre Japón y Países Bajos. Túnez quedó última en el grupo. Esta vez, Ayari si celebró.