Equipo de la UdeA busca $60 millones para ir a competencia aeroespacial en EE. UU.

Los despegues de cohetes en el Urabá por ahora son improbables, ¿pero satélites “made in Antioquia”? Esos sí son más viables.
Así lo piensa demostrar un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia que está haciendo todo lo posible para cumplir un sueño que ya marcó un hito para el país: representar a Colombia en la final de una de las competencias de ingeniería aeroespacial más importantes del mundo. Sin embargo, para poder viajar y participar en el certamen, el equipo necesita reunir cerca de $60 millones.
Se trata de Phoenix, un colectivo conformado por estudiantes de Ingeniería Aeroespacial, Electrónica y Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, quienes lograron clasificar por primera vez en la historia de Colombia a la final del CanSat Competition, certamen internacional organizado por la American Astronautical Society, una entidad que reúne a expertos de la industria espacial, incluyendo profesionales vinculados a agencias como la NASA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Este se realizará del 4 al 7 de junio en el estado de Virginia, Estados Unidos.