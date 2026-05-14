Equipo de la UdeA busca $60 millones para ir a competencia aeroespacial en EE. UU.

Los despegues de cohetes en el Urabá por ahora son improbables, ¿pero satélites “made in Antioquia”? Esos sí son más viables. Así lo piensa demostrar un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia que está haciendo todo lo posible para cumplir un sueño que ya marcó un hito para el país: representar a Colombia en la final de una de las competencias de ingeniería aeroespacial más importantes del mundo. Sin embargo, para poder viajar y participar en el certamen, el equipo necesita reunir cerca de $60 millones.



Se trata de Phoenix, un colectivo conformado por estudiantes de Ingeniería Aeroespacial, Electrónica y Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, quienes lograron clasificar por primera vez en la historia de Colombia a la final del CanSat Competition, certamen internacional organizado por la American Astronautical Society, una entidad que reúne a expertos de la industria espacial, incluyendo profesionales vinculados a agencias como la NASA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Este se realizará del 4 al 7 de junio en el estado de Virginia, Estados Unidos.

La competición consiste en diseñar y construir un satélite del tamaño de una lata de gaseosa (en inglés can), conocido como CanSat, capaz de ejecutar una misión autónoma durante su descenso desde más de 800 metros de altura. El dispositivo debe separarse de un “cohete”, desplegar un sistema de descenso controlado con parapente, dirigirse hacia un punto específico y liberar una carga útil antes de aterrizar, todo sin intervención humana.



Además, el sistema debe transmitir en tiempo real información como altura, temperatura y presión a una estación terrestre desarrollada por el mismo equipo. Lea también: Medellín ya es la ciudad con más startups por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica y busca ser capital de la IA





El proyecto Phoenix nació en 2024 en la UdeA con el objetivo de fortalecer la investigación aeroespacial en la región. Desde entonces, sus integrantes han trabajado durante más de cinco meses en el diseño, construcción y validación del satélite que ahora quieren llevar a Estados Unidos.



Antes de clasificar a la final, los estudiantes participaron en competencias y proyectos de cohetería, incluyendo la construcción de un cohete elaborado con materiales compuestos como fibra de carbono y vidrio. Según la universidad, este desarrollo llamó la atención de ingenieros vinculados a empresas como SpaceX y Blue Origin, quienes destacaron el nivel técnico alcanzado por los jóvenes.





Posteriormente, Phoenix participó en una competencia internacional de CanSat en México, donde lograron ejecutar su misión con éxito, resultado que les abrió las puertas para competir en Estados Unidos.



“La competencia ha sido un reto enorme porque todos los sistemas deben funcionar de manera integrada. Además, hemos tenido dificultades logísticas relacionadas con la compra de componentes, importaciones y recursos económicos”, explicó Catalina Espejo Gómez, estudiante de Ingeniería Aeroespacial y directora de operaciones de Phoenix. Lea también: UdeA fabrica primer lote de fármaco contra la malaria; sigue uno para tratar el VIH



Precisamente, el tema financiero es hoy una de las principales preocupaciones del grupo. El presupuesto estimado para asistir al evento ronda los $60 millones, razón por la cual los estudiantes iniciaron campañas de recolección de fondos y búsqueda de patrocinadores en el sector público y privado. Si usted está interesado en ayudar, puede contactarlos por sus redes sociales.



Para Ricardo Moreno, tutor del equipo, este logro demuestra el potencial de la ingeniería colombiana. “Estos espacios permiten evidenciar que en Colombia sí se puede hacer ingeniería de alto nivel y que nuestros estudiantes tienen las capacidades para competir internacionalmente”, señaló.