Ya salieron las boletas del show inaugural de Juanes en el DAVIArena: conozca precios y localidades

Juanes era el artista preciso para inaugurar el sitio de conciertos que le hacía falta a la ciudad: el DAVIArena, un “venue” con capacidad para 17.200 personas pensado para conciertos con toda su tecnología e infraestructura.

Puede leer: DaviArena promete cien millones de dólares y 65 eventos el primer año

El concierto de Juanes, el primero del DAVIArena, está programado para el sábado 14 de noviembre de este año y ya salieron las boletas a la venta.

Juanes llegará con su World Tour 2026, “una gira que representa una nueva etapa artística en su carrera y que ha sido construida alrededor de una narrativa más conceptual, emocional y poderosa. El espectáculo combinará canciones que marcaron generaciones como A Dios Le Pido, La Camisa Negra, Es Por Ti y Nada Valgo Sin Tu Amor, junto a una propuesta visual renovada y una producción internacional pensada para grandes escenarios”, detallaron desde la organización del show.