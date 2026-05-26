Según The Economist, Colombia tendrá la elección más polarizada en el mundo en la historia reciente

Este 31 de mayo Colombia acudirá a las urnas a elegir a su próximo presidente en medio de propuestas antagónicas para el país en materia de economía, seguridad, institucionalidad, entre otras. Ya algunos la califican como las elecciones más polarizadas del mundo. Así lo describe la revista británica The Economist, que hizo un balance sobre los aspirantes a la presidencia Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia. Vaticinó una contienda reñida con visiones cargadas de resentimientos históricos y propuestas extremas. Lea también: El artículo de The Economist que lapida la gestión del presidente Petro: “¿Está Colombia a las puertas del infierno?” “Los votantes elegirán entre visiones radicalmente diferentes, tanto para mejorar la economía como para detener a los narcotraficantes en el país que suministra dos tercios de la cocaína mundial. Algunos incluso argumentan que la propia democracia está en juego”, dice el artículo del medio internacional. El diario hace esa afirmación resaltando la posibilidad de una segunda vuelta entre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda y el aspirante avalado por firmas, Abelardo de la Espriella. En esta instancia el medio resalta que los colombianos estarían obligados a elegir entre un populismo de extrema derecha inspirado en Donald Trump y Nayib Bukele o un proyecto de extrema izquierda que busca profundizar las reformas de Gustavo Petro bajo un estilo disciplinado y austero. Lea aquí: EE. UU. podría no reconocer resultados de elecciones en Colombia si se comprueba intimidación al sufragante: Bernie Moreno

¿Qué dice The Economist sobre De la Espriella, Cepeda y Valencia?

En su artículo, el medio describe al abogado Abelardo de la Espriella como “un populista seguidor de Trump”. Lo describe como un “exabogado penalista de verbo fácil”, con una faceta de empresario, una mansión en Miami y un “estilo machista”. También se analizó el aspecto físico del candidato, quien tiene una dentadura en perfectas condiciones y una barba “cuidadosamente arreglada al estilo inconfundible de Nayib Bukele, el dictador salvadoreño”. Resaltó su promesa de construir diez megacárceles en la selva, recurrir al estado de excepción y realizar juicios masivos contra delincuentes.

Otro énfasis es su propuesta económica, donde dejó claro en su artículo que presionar a los bancos para que ofrezcan hipotecas a tasas del 2% es una iniciativa “fantasiosa”. Mencionó como un pasado sospechoso su vínculo con Álex Saab, aliado de Nicolás Maduro, y su relación con David Murcia Guzmán, acusado de lavado de activos. Así como The Economist diferenció a De la Espriella como aquel representante de la extrema derecha, a Iván Cepeda lo vinculó como el aspirante de la extrema izquierda. El medio resaltó que aunque es un senador aliado de Gustavo Petro, es un hombre tranquilo, disciplinado y austero, inspirado en la figura de José Mujica. Enfatizó en algo que ha sostenido el congresista Cepeda: continuar con la Paz Total. Para la revista, él “será más organizado, pero probablemente aún más reacio a usar la fuerza contra los grupos rebeldes que el Señor Petro”. Lea también: La “guerra sucia” de las barras bravas de Abelardo contra Paloma Una diferenciación que hizo el diario es sobre el candidato y la influencia del actual presidente, Gustavo Petro. The Economist recogió el testimonio de Laura Lizarazo, quien hace parte de la consultora Control Risks, que describe al senador del Pacto Histórico como una persona abierta “a la conciliación y al debate”, pero resalta que la intervención de Petro en él “representa un riesgo”, pues fue un mandatario que aludió a un bloqueo constitucional cada vez que se le negó alguna reforma. A la senadora y aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, el medio aludió a que no es una figura “ajena al sistema” y recordó que ante la arremetida de De la Espriella, la aspirante ha elegido como su una postura centrista, siendo la evidencia más clara la elección como fórmula de Juan Daniel Oviedo.

¿Por qué serían las elecciones más polarizadas en la historia reciente?

Con la descripción de los tres candidatos, el medio hizo énfasis en las visiones económicas irreconciliables donde por un lado se propone la redistribución de tierras, impuestos más altos y mayor gasto social y por el otro una reducción del Estado del 40%, libre mercado radical y medidas populistas de crédito. Otra de las divisiones promovidas que alimentan la polarización es el tema seguridad, pues existe una división entre continuar con la “Paz Total” y el diálogo con grupos armados, o implementar un estado de excepción, construir megacárceles en la selva y realizar juicios masivos. Siga leyendo: Colombia bajó 13 puestos en índice de democracia: la peor calificación en 20 años; ¿qué responsabilidad tiene Petro? El medio mencionado especificó que la polarización está alimentada por un conflicto personal y generacional profundo y destacó el “odio mutuo” entre figuras clave detallando que el padre de Iván Cepeda fue asesinado por paramilitares vinculados al gobierno mientras que el padre del expresidente Álvaro Uribe, mentor de Paloma y usado como referencia por Abelardo, tuvo similar destino por parte de las Farc. Para The Economist, la extrema izquierda de Cepeda se enfrentará o con la “centroderecha tradicional” o la ola de derecha de Latinoamérica y el “carismático populismo” del seguidor de Trump. “Los colombianos se enfrentarán quizás a la elección más polarizada de cualquier elección en el mundo en la historia reciente”, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas