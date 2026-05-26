Senadora Isabel Zuleta debió comparecer ante la Corte Suprema y borrar sus trinos contra el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta se presentó este martes 26 de mayo a las 2:00 p.m. ante el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso por injuria y calumnia que le instauró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, después de que la senadora afirmara que el alcalde tenía relaciones con grupos criminales. Afirmaciones que después del proceso penal tuvo que aclarar diciendo: “No me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales.”
Este martes, frente al despacho judicial, tuvo que tomar su teléfono celular y borrar, uno a uno, los trinos en los que había emitido esas afirmaciones.