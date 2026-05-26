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hace 55 minutos
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Luna, Galán, Aníbal y Cárdenas lanzan duros presagios si gana la presidencia el extremismo

hace 55 minutos
Luz María Sierra
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta entrevista exclusiva, los líderes de la gran consulta interpartidista y de la campaña de Paloma Valencia —David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas— explican las razones fundamentales para respaldar la candidatura de Paloma Valencia a la presidencia,. Los ex-precandidatos analizan los riesgos de lo que denominan una “dictadura constitucional” y una inminente crisis fiscal bajo un modelo de izquierda radical, proponiendo en su lugar un gobierno de coalición centrado en la seguridad jurídica, el ajuste del gasto público y la defensa de la Constitución de 1991. El equipo subraya la necesidad de elegir experiencia y equipos técnicos sólidos frente a la manipulación digital y el populismo de otros candidatos....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

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