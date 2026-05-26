¿Bad Bunny hasta en la pizza? El reguetonero estará en Toy Story 5

Buzz Lightyear y Woody son los protagonistas de la serie de películas de Pixar. Foto: Cortesía. Toy Story 5 llegará a los cines el 18 de junio con el regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes en una nueva aventura centrada en Lilypad. Siga leyendo: Tom Hanks narra la Segunda Guerra Mundial con imágenes nunca vistas en nueva serie de 20 episodios La producción de Disney y Pixar también sumará nuevas voces a su elenco. Entre ellas estará el reguetonero Bad Bunny, quien tendrá un cameo de voz tanto en inglés como en español para Latinoamérica y España. El artista puertorriqueño interpretará a Pizza con Anteojos, un personaje descrito por la producción como misterioso y parte de una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero. Además, el actor Alan Cumming se incorporará al reparto en inglés con la voz de Tiro al Blanco Malvado, una versión alternativa del personaje Tiro al Blanco durante una secuencia de juego de la película. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La nueva entrega de la popular franquicia será dirigida por Andrew Stanton y McKenna Harris. Será producida por Jessica Choi. La saga Toy Story es una de las más exitosas de la historia del cine, con un impacto cultural en varias generaciones.