¿Bad Bunny hasta en la pizza? El reguetonero estará en Toy Story 5

Buzz Lightyear y Woody son los protagonistas de la serie de películas de Pixar. Foto: Cortesía.

Toy Story 5 llegará a los cines el 18 de junio con el regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes en una nueva aventura centrada en Lilypad.

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La producción de Disney y Pixar también sumará nuevas voces a su elenco. Entre ellas estará el reguetonero Bad Bunny, quien tendrá un cameo de voz tanto en inglés como en español para Latinoamérica y España.