Denuncian supuestas irregularidades al diligenciar encuesta del CNC sobre favorabilidad de Petro, ¿qué responde la firma?

En redes sociales varias cuentas se han quejado sobre una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), relacionada con la favorabilidad del presidente Gustavo Petro y la intención de voto a candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Se trata de una medición en la que sale esta pregunta: “¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del presidente Gustavo Petro?”, cada persona consultada habría señalado como positiva un 50,9 % frente a un 43,9 % negativa. Lea también: Paloma Valencia supera a Abelardo en nueva encuesta con 22% y se acerca a Cepeda que sigue en 34% Sin embargo, algunos usuarios señalaron que, al llegar a una pregunta similar sobre ese cuestionario, los sacaron del sistema tras haber manifestado que estaban en desacuerdo con la gestión del jefe de Estado. La pregunta dice: “En general, ¿aprueba la forma como Gustavo Petro está desempeñando su labor como presidente?” Quienes respondieron que no indicaron posteriormente que les apareció un mensaje que decía: “La entrevista ha sido cancelada. Desafortunadamente, ya hemos cubierto el cupo de entrevistados con su perfil. Muchas gracias por su participación”.

¿Qué respondió el CNC?

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) se pronunció al respecto sobre esta presunta irregularidad y dijo en un comentario que se trataba de un muestreo “hecho por mensaje de texto”. “Es un sondeo hecho por mensaje de texto que no incluye intención de voto. Si está recibiendo este mensaje es porque aceptó ser parte de un panel de opinión. Ese sondeo no es representativo”, se lee en un comentario en X.

EL COLOMBIANO intentó contactarse este 4 de abril con el Centro Nacional de Consultoría (CNC), pero la contestadora informó que el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Horas después, este domingo 5 de abril, la encuestadora publicó un comunicado. Hablan que esa medición realmente era un “sondeo privado”. “No es una encuesta de intención de voto, no es representativa de la población general, no va a ser publicado y los filtros que se ven en el video tienen un propósito técnico preciso. Mostrar eso como una irregularidad es desconocer — o querer desconocer — cómo funciona la investigación de opinión”, dice el comunciado.

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