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Denuncian supuestas irregularidades al diligenciar encuesta del CNC sobre favorabilidad de Petro, ¿qué responde la firma?

Usuarios en redes sociales publicaron un video en el que se muestra una anomalía justo cuando seleccionan la opción de estar en desacuerdo con la gestión del mandatario. ¿Es así?

  • Denuncian en redes sociales presuntas irregularidades en una supuesta encuesta del CNC. FOTO: Colprensa
    Denuncian en redes sociales presuntas irregularidades en una supuesta encuesta del CNC. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
04 de abril de 2026
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En redes sociales varias cuentas se han quejado sobre una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), relacionada con la favorabilidad del presidente Gustavo Petro y la intención de voto a candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Se trata de una medición en la que sale esta pregunta: “¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del presidente Gustavo Petro?”, cada persona consultada habría señalado como positiva un 50,9 % frente a un 43,9 % negativa.

Lea también: Paloma Valencia supera a Abelardo en nueva encuesta con 22% y se acerca a Cepeda que sigue en 34%

Sin embargo, algunos usuarios señalaron que, al llegar a una pregunta similar sobre ese cuestionario, los sacaron del sistema tras haber manifestado que estaban en desacuerdo con la gestión del jefe de Estado.

La pregunta dice: “En general, ¿aprueba la forma como Gustavo Petro está desempeñando su labor como presidente?”

Quienes respondieron que no indicaron posteriormente que les apareció un mensaje que decía: “La entrevista ha sido cancelada. Desafortunadamente, ya hemos cubierto el cupo de entrevistados con su perfil. Muchas gracias por su participación”.

¿Qué respondió el CNC?

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) se pronunció al respecto sobre esta presunta irregularidad y dijo en un comentario que se trataba de un muestreo “hecho por mensaje de texto”.

Es un sondeo hecho por mensaje de texto que no incluye intención de voto. Si está recibiendo este mensaje es porque aceptó ser parte de un panel de opinión. Ese sondeo no es representativo”, se lee en un comentario en X.

Denuncian supuestas irregularidades al diligenciar encuesta del CNC sobre favorabilidad de Petro, ¿qué responde la firma?

EL COLOMBIANO intentó contactarse este 4 de abril con el Centro Nacional de Consultoría (CNC), pero la contestadora informó que el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Horas después, este domingo 5 de abril, la encuestadora publicó un comunicado. Hablan que esa medición realmente era un “sondeo privado”.

“No es una encuesta de intención de voto, no es representativa de la población general, no va a ser publicado y los filtros que se ven en el video tienen un propósito técnico preciso. Mostrar eso como una irregularidad es desconocer — o querer desconocer — cómo funciona la investigación de opinión”, dice el comunciado.

Más denuncias contra el CNC

No es la primera vez que ponen en duda la transparencia del CNC en la realización de sus encuestas a un público en específico, puesto que en enero de 2026 surgieron señalamientos sobre algunos contratos que esta firma al parecer mantiene con el Gobierno Nacional.

Esto surgió tras una denuncia presentada por el integrante del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien reveló que el CNC tiene contrataciones con el Ejecutivo por más de $14.000 millones.

“El Centro Nacional de Consultoría (CNC) debe contarle al país que ha recibido más de $14.000 millones en contratos del gobierno Petro cada vez que saque una encuesta que vincule al gobierno Petro”, afirmó Briceño en un video que compartió a través de sus redes sociales.

Entérese: ¿Por qué las recientes encuestas presidenciales son tan diferentes entre sí? Esto dicen expertos

Y aseguró en su momento que esta firma es la única que ubica al presidente Petro con una favorabilidad cercana al 50 %. Sus declaraciones se dieron tras la penúltima encuesta, que registró una favorabilidad del 48,8 % para Petro. Esto quiere decir que, de la encuesta de enero a la más reciente de marzo, el presidente sí habría alcanzado el 50,9 %.

Y en su denuncia Briceño se preguntó: “¿Por qué la Presidencia de la República se niega a entregar los datos técnicos de las encuestas que contrata con el Centro Nacional de Consultoría para medir a Petro y su gobierno?”

Siga leyendo: Centro Nacional de Consultoría, cuestionado por encuestas favorables a Petro y contratos millonarios

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