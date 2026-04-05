Denuncian supuestas irregularidades al diligenciar encuesta del CNC sobre favorabilidad de Petro, ¿qué responde la firma?

En redes sociales varias cuentas se han quejado sobre una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), relacionada con la favorabilidad del presidente Gustavo Petro y la intención de voto a candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.
Se trata de una medición en la que sale esta pregunta: “¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del presidente Gustavo Petro?”, cada persona consultada habría señalado como positiva un 50,9 % frente a un 43,9 % negativa.
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Sin embargo, algunos usuarios señalaron que, al llegar a una pregunta similar sobre ese cuestionario, los sacaron del sistema tras haber manifestado que estaban en desacuerdo con la gestión del jefe de Estado.
La pregunta dice: “En general, ¿aprueba la forma como Gustavo Petro está desempeñando su labor como presidente?”
Quienes respondieron que no indicaron posteriormente que les apareció un mensaje que decía: “La entrevista ha sido cancelada. Desafortunadamente, ya hemos cubierto el cupo de entrevistados con su perfil. Muchas gracias por su participación”.