EE. UU. podría no reconocer resultados de elecciones en Colombia si se comprueba intimidación al sufragante: Bernie Moreno

El senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno advirtió desde Washington que Estados Unidos podría no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia si se comprueba la existencia de intimidación armada, coerción de votantes o condiciones que afecten la libertad del sufragio en regiones bajo control de actores ilegales.
Las declaraciones fueron realizadas durante un conversatorio organizado por el Atlantic Council en el marco del seguimiento internacional a la campaña presidencial colombiana, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo.
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Moreno, senador republicano por Ohio y una de las figuras latinas más cercanas al presidente Donald Trump en asuntos de América Latina, afirmó que su preocupación central no está únicamente en el conteo de votos, sino en las condiciones en las que se ejerce el derecho al sufragio. “Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas”, afirmó durante la entrevista.