Petro le cambió el nombre al ELN y se lavó las manos por los escándalos

Durante más de dos horas, el presidente Gustavo Petro volvió a dar una entrevista a un medio de comunicación colombiano luego de meses sin que sucediera. Habló de todo.
Desde una “propuesta”, cuanto menos llamativa, de cambiarle el nombre a la guerrilla del ELN, hasta del tema de tensión diplomática con Bolivia por mensajes que ha publicado en sus redes sociales, que ocasionaron la expulsión de la embajadora de Colombia en ese país.
Sus declaraciones llegan en medio de la recta final de las campañas presidenciales; justo 11 días antes de que se lleven a cabo los comicios este domingo 31 de mayo.
En EL COLOMBIANO seleccionamos cinco puntos clave de esta entrevista para Caracol Radio, sobre todo lo que tiene que ver con los cuestionamientos a su Gobierno, escándalos que han manchado su mandato y funcionarios polémicos, algunos prófugos como Carlos Ramón González.
Lea también: Investigan a Petro por audio de ‘Pipe Tuluá’: dice que le dio dinero a su hermano en campaña
Horas antes a esa entrevista, en la noche del martes, el mandatario volvió a protagonizar un Consejo de Ministros en el que también tuvo declaraciones que han resonado en la opinión pública. Sobre todo, su retractación del comentario que tuvo a las periodistas de Colombia, a las cuales en su momento llamó “muñecas de la mafia”.
Y justo en un evento previo al Consejo, se refirió al fracasado programa ‘Jóvenes en Paz’, y aseguró que cuando se puso la financiación en el Ministerio de la Igualdad, “los funcionarios que llegaron allí, la verdad, no supieron qué hacer y enredaron el programa a tal punto que nunca llegamos ni a 100.000 ni a los territorios más violentos, ni arrancó en el momento que tenía que arrancar y solo ahora comienza a despertar cuando ya terminamos el Gobierno”.