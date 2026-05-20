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Flamengo venció 1-0 a Estudiantes en el Maracaná y le dio “una mano” al DIM para avanzar a octavos de la Libertadores

El cuadro brasileño se consolidó en el primer puesto del Grupo A del torneo con 10 puntos. Falta que le den, por escritorios, los que ganó ante Medellín el 7 de mayo en el Atanasio.

  • El delantero brasileño Pedro celebra, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el gol que le marcó a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores. Foto: tomada del x de @Flamengo
    El delantero brasileño Pedro celebra, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el gol que le marcó a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores. Foto: tomada del x de @Flamengo
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 26 minutos
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A Flamengo no le pesa el favoritismo. Por el contrario, parece ser algo que lo impulsa. El equipo brasileño, vigente campeón de la Copa Libertadores, ya tiene cupo fijo en los octavos de final de esta edición de “La Gloria Eterna”. El miércoles vencieron 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y se consolidaron primeros del Grupo A con diez puntos.

Al cuadro brasileño, que tiene la segunda nómina más costosa del torneo, le falta sumar los tres puntos que, vía escritorio, le llegarán desde Conmebol por el partido contra DIM del 7 de mayo pasado, que fue cancelado por desmanes en las tribunas del Atanasio Girardot. Con eso, se volvió inalcanzable en su zona para cualquier rival.

Además, la victoria de Flamengo ante el elenco argentino con el gol de Pedro, le dio una mano al Medellín. Estudiantes es el rival directo del cuadro antioqueño para clasificar segundo de su zona en la Copa Libertadores. Con esa derrota, se quedaron en seis unidades. Entre tanto, una victoria del cuadro rojo en Perú contra Cusco lo llevaría a tener 7 unidades y lo pondría segundo de inmediato.

En la última fecha de los grupos, que se disputará el próximo 26 de mayo, ambos elencos se enfrentarán en territorio argentino (7:30 p.m. hora de Colombia) buscando la opción de avanzar a la siguiente ronda de Libertadores o caer a los playoffs a octavos de final de la Copa Sudamericana.

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