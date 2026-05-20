Consejo de Estado suspende beneficio a siete cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá

La Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado decretó este miércoles 20 de mayo una medida cautelar de urgencia para suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 72 de 2026, mediante la cual la Fiscalía había levantado las órdenes de captura de siete líderes de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto del Valle de Aburrá.
La providencia responde a una demanda de nulidad presentada por la Gobernación de Antioquia contra la resolución emitida por la Fiscalía General de la Nación el pasado 27 de marzo cuando decidió la suspensión de las 23 órdenes de captura que pesaban sobre líderes de estructuras criminales que adelantan diálogos de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.
El 6 de abril, 10 días después de la primera resolución, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, decidió revocar la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura, por lo tanto, el beneficio se mantenía para 7 personas.