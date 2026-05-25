Más de 300 trámites y 5.000 MW sin cierre financiero: las seis tareas urgentes del próximo Gobierno para destrabar las renovables

El próximo presidente de Colombia llegará a la Casa de Nariño con una presión creciente sobre el sistema eléctrico: destrabar proyectos represados, acelerar inversiones y evitar un déficit estructural de energía desde 2027. Según la hoja de ruta presentada por la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (SER Colombia), el país necesita decisiones rápidas en materia regulatoria, financiera y de infraestructura para garantizar el crecimiento de la generación eléctrica y contener el impacto sobre las tarifas. Puede leer: Paso histórico para la geotermia en Colombia: MinAmbiente aprueba proyecto exploratorio en el Macizo Volcánico del Ruiz Actualmente, Colombia cuenta con más de 3.053 megavatios (MW) de capacidad renovable no convencional provenientes de parques de mediana y gran escala, principalmente solares, que ya están en pruebas u operación. Esa capacidad representa cerca del 14% de la generación total del país. A esto se suman más de 22.000 soluciones de recursos distribuidos, equivalentes a otros 1.180 MW adicionales. En conjunto, las inversiones en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) ya superan los US$3.000 millones, de acuerdo con cifras del gremio. Sin embargo, el reto energético es mucho mayor. SER Colombia advierte que el país debe aumentar en 50% lo logrado hasta ahora en renovables y complementar esa expansión con otras fuentes de generación para responder al crecimiento de la demanda eléctrica. Entérese: Colombia producirá cannabis medicinal con energía solar: inauguran la primera granja en Baranoa, Atlántico

Más de 300 trámites frenan proyectos energéticos en Colombia

La principal preocupación no está relacionada con la tecnología disponible, sino con la capacidad de ejecutar los proyectos. De acuerdo con SER Colombia, el 70% del tiempo que tarda un proyecto energético se pierde en trámites. Existen procesos que pueden demorarse cerca de 2.000 días, mientras la infraestructura de transmisión avanza más lentamente que el desarrollo de nuevos parques renovables. El panorama incluye más de 300 trámites represados, proyectos retrasados y 5.086 MW que todavía no logran cierre financiero. “Colombia no tiene un problema de falta de interés por parte del inversionista, sino de ejecución. Hoy hay más de 5.000 MW esperando cierre financiero y cientos de trámites detenidos mientras el país sigue necesitando energía y alivio tarifario”, afirmó Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia. Vea aquí: Windpeshi: el megaproyecto eólico que heredó Ecopetrol y hoy enfrenta investigación por detrimento de $313.000 millones Por esta razón, el gremio lanzó un documento, titulado “El poder de decidir”, el cual plantea que el país necesita incorporar al menos 6.000 nuevos MW de energías renovables en los próximos cinco años para evitar un rezago energético. Si se aceleran las decisiones y la ejecución, el potencial podría alcanzar hasta 9.500 MW.

Las seis medidas urgentes para el próximo gobierno

SER Colombia identificó seis frentes prioritarios que deberían ejecutarse durante la primera mitad del próximo gobierno: Acelerar las conexiones de proyectos y expandir las redes de transmisión. Modernizar el mercado eléctrico Destrabar licencias y trámites Impulsar sistemas de almacenamiento con baterías Eliminar barreras para pequeños generadores Y diseñar una política energética de largo plazo que garantice estabilidad para la inversión El gremio también cuestionó algunas intervenciones recientes sobre la bolsa de energía, al considerar que han desincentivado la contratación de largo plazo y podrían afectar la participación de las renovables en mecanismos de confiabilidad. Por ello, la propuesta incluye implementar subastas periódicas de contratos de largo plazo, actualizar los mecanismos de compra de energía y habilitar nuevas reglas para almacenamiento energético. Además, la asociación propone un plan de choque para resolver en seis meses los principales cuellos de botella relacionados con trámites y expansión de redes eléctricas. Le interesa: Colectora contra reloj: tras 235 consultas, la gran ‘autopista’ de la energía solar y eólica de Colombia verá la luz este año

Renovables podrían reducir tarifas eléctricas en Colombia

SER Colombia calcula que, si las medidas propuestas logran ejecutarse, el país podría ahorrar hasta 7 billones de pesos en tarifas eléctricas gracias a una mayor incorporación de energías renovables. De hecho, si todos los proyectos previstos entran en operación, Colombia cerraría este año con más de 4.200 MW renovables instalados, suficiente para abastecer los hogares de Bogotá y su área metropolitana, donde viven cerca de 10,2 millones de personas. La incorporación de esa capacidad también permitiría reducir emisiones equivalentes a sacar más de 265.000 vehículos de circulación cada año. “Las renovables dejaron de ser una conversación de futuro. Ya son una necesidad de competitividad y soberanía energética. Lo que se decida en los próximos dos años marcará la capacidad del país para crecer con tarifas manejables y un sistema más resiliente”, sostuvo Hernández.

La expansión renovable ya transforma regiones como La Guajira y Atlántico