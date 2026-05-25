Más de 300 trámites y 5.000 MW sin cierre financiero: las seis tareas urgentes del próximo Gobierno para destrabar las renovables

El próximo presidente de Colombia llegará a la Casa de Nariño con una presión creciente sobre el sistema eléctrico: destrabar proyectos represados, acelerar inversiones y evitar un déficit estructural de energía desde 2027.
Según la hoja de ruta presentada por la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (SER Colombia), el país necesita decisiones rápidas en materia regulatoria, financiera y de infraestructura para garantizar el crecimiento de la generación eléctrica y contener el impacto sobre las tarifas.
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Actualmente, Colombia cuenta con más de 3.053 megavatios (MW) de capacidad renovable no convencional provenientes de parques de mediana y gran escala, principalmente solares, que ya están en pruebas u operación. Esa capacidad representa cerca del 14% de la generación total del país.
A esto se suman más de 22.000 soluciones de recursos distribuidos, equivalentes a otros 1.180 MW adicionales. En conjunto, las inversiones en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) ya superan los US$3.000 millones, de acuerdo con cifras del gremio.
Sin embargo, el reto energético es mucho mayor. SER Colombia advierte que el país debe aumentar en 50% lo logrado hasta ahora en renovables y complementar esa expansión con otras fuentes de generación para responder al crecimiento de la demanda eléctrica.
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