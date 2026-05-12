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Aumenta la violencia en discurso de los candidatos presidenciales: informe de Defensoría

Esa entidad analizó 15.892 publicaciones, correspondientes a las cuentas oficiales de las 13 candidaturas presidenciales.

  • Candidatos que llegan a primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo. Fotos: Colprensa y EL COLOMBIANO.
    Candidatos que llegan a primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo. Fotos: Colprensa y EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 4 horas
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El más reciente informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo sobre el “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz”, conocido por EL COLOMBIANO, plantea serios cuestionamientos sobre el debate democrático en el país en plenas elecciones.

Aunque los candidatos mantienen el respeto formal a las instituciones —se mantiene en niveles aceptables (91%)—, el análisis revela una “realidad tóxica” en la comunicación de las campañas: el compromiso con la información veraz ha caído a un nivel crítico del 3,8%, mientras que la lucha contra la estigmatización apenas alcanza un 14,1%.

La Defensoría advierte que la calidad del lenguaje es un asunto fundamental para proteger los derechos políticos, especialmente porque “la confrontación agresiva tiende a aumentar” a medida que se acercan los comicios del próximo 31 de mayo.

El documento detalla que en el 85,8 % de los mensajes analizados sobre lenguaje constructivo hubo incumplimiento, “caracterizado por el uso de adjetivos descalificativos y etiquetas para asociar a los rivales con prácticas criminales”.

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Esta “violencia discursiva” genera una polarización donde el oponente deja de ser un legítimo contradictor para convertirse en un enemigo que debe ser eliminado del escenario público.

El análisis de la Defensoría del Pueblo se desarrolló entre el 16 de diciembre de 2025 y el 8 de abril pasado, completando un periodo de observación de aproximadamente tres meses y medio.

Durante este tiempo, el análisis se enfocó en las 13 candidaturas oficiales a la Presidencia de la República, de las cuales siete suscribieron el compromiso evaluado y seis no lo hicieron.

Quienes aceptaron el compromiso planteado por la Defensoría fueron Claudia López, Iván Cepeda, Luis Gilberto Murillo —quien posteriormente anunció su renuncia para adherirse a Cepeda)—, Mauricio Lizcano, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Sondra Macollins.

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Las candidaturas que no han suscrito el compromiso son Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo, Ómar Gustavo Matamoros, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia y Santiago Botero.

Para la recolección de información se consolidó una base de 28.184 datos provenientes de tres fuentes principales. En primer lugar, se recopilaron 15.892 publicaciones de la red social X, correspondientes a los trinos emitidos desde las cuentas oficiales de las 13 candidaturas presidenciales.

En segundo lugar, se analizaron 12.292 noticias publicadas en medios nacionales y regionales que hacían referencia a los candidatos; y se incluyeron formularios de autorreporte enviados directamente a las campañas políticas; sin embargo, en esta edición únicamente una candidatura diligenció el instrumento.

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Antes de este informe, la Defensoría había hecho un primer seguimiento al discurso de los políticos en la precampaña electoral entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2025. Se realizó sobre un universo de 38 precandidaturas (en contraste con las 13 actuales).

Ese primer ejercicio tuvo una extensión de cinco meses, un periodo más largo que el del segundo informe que se da a conocer este miércoles.

Se deteriora el debate democrático

El hallazgo más preocupante del informe de 28 páginas es la transformación de la competencia política en una “disputa existencial”.

Según el informe, que basó su metodología en el monitoreo de redes sociales y prensa nacional, los candidatos en sus publicaciones no están debatiendo programas, “sino que presentan al contrincante como un peligro estructural asociado al colapso de la patria o al autoritarismo”.

Las candidaturas que no han suscrito el compromiso presentan un nivel de alineación de apenas el 1,5 % en el uso de lenguaje constructivo, según el informe de la Defensoría.

El análisis de esa entidad les atribuye 64 de los 73 hechos identificados de uso de adjetivos descalificativos y etiquetas estigmatizantes entre el discurso electoral.

Este grupo está conformado por: Abelardo De la Espriella, Carlos Caicedo, Gustavo Matamoros, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia y Santiago Botero Jaramillo.

La crisis de la verdad, informa la Defensoría, es aún más profunda. Con un cumplimiento casi nulo (3,8%), las campañas han adoptado lo que ese organismo humanitario denomina “certeza retórica” .

Eso se traduce en que los candidatos y candidatas presentan hipótesis o interpretaciones personales como hechos consumados, instalando narrativas de “ilegalidad, fraude o alianzas con grupos armados sin aportar una sola prueba o fuente contrastable”.

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El informe es tajante: de los hechos evaluados sobre difusión de información, la gran mayoría consistió en acusaciones graves sobre delitos electorales basadas puramente en la reiteración discursiva.

Además, “se evidenció una ausencia casi total de rectificaciones; de todos los hechos analizados en este punto, solo se registró un caso de rectificación proveniente de una candidatura no suscriptora (que no firmaron compromiso)”.

El análisis arroja un dato clave para la ciudadanía: existe una diferencia de 47,8 puntos porcentuales en la calidad del debate entre quienes firmaron el compromiso y quienes no.

Mientras que los suscriptores alcanzan un nivel del 50 % en este bloque, los candidatos que se negaron a firmar —entre ellos Abelardo De la Espriella, Miguel Uribe Londoño y Paloma Valencia— presentan una alineación “con la veracidad y el lenguaje respetuoso de apenas el 2,2%”.

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Una paradoja peligrosa

La Defensoría advierte sobre una “tensión” o paradoja en el discurso de los aspirantes. Por un lado, rechazan públicamente la violencia física y los atentados, pero por otro, emplean un lenguaje que descalifica y estigmatiza, desgastando los mismos principios que dicen defender.

“Hacemos un llamado a las candidaturas a ejercer su libertad de expresión con respeto y responsabilidad”, señala el organismo, advirtiendo que, de no frenarse esta tendencia, la violencia verbal corre el riesgo de escalar a escenarios de violencia física a medida que se acercan los comicios.

Detalles técnicos del estudio

Este universo de estudio permitió realizar una comparación amplia sobre el comportamiento y nivel de cumplimiento de las campañas frente a los criterios establecidos.

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Debido al alto volumen de información recolectada, el procesamiento y filtrado de datos se apoyó en herramientas de inteligencia artificial. Se utilizaron dos modelos especializados con funciones complementarias.

El primero fue “BERT Spanish”, entrenado para interpretar el contexto de las palabras y clasificar la relación de los contenidos con los puntos específicos del compromiso evaluado.

Por otro lado, el segundo fue “GPT 4.1 mini” estuvo orientado a identificar y categorizar los niveles de cumplimiento presentes en los datos analizados.

Como resultado de este proceso automatizado de filtrado y clasificación, de los 28.184 registros iniciales se preseleccionaron 2.208 datos considerados relevantes para el análisis final.

Esta muestra estuvo conformada por 1.254 trinos y 954 noticias, los cuales sirvieron como base para la evaluación cualitativa y cuantitativa del comportamiento de las candidaturas frente al compromiso estudiado.

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