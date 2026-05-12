Aumenta la violencia en discurso de los candidatos presidenciales: informe de Defensoría

El más reciente informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo sobre el “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz”, conocido por EL COLOMBIANO, plantea serios cuestionamientos sobre el debate democrático en el país en plenas elecciones.

Aunque los candidatos mantienen el respeto formal a las instituciones —se mantiene en niveles aceptables (91%)—, el análisis revela una “realidad tóxica” en la comunicación de las campañas: el compromiso con la información veraz ha caído a un nivel crítico del 3,8%, mientras que la lucha contra la estigmatización apenas alcanza un 14,1%.

La Defensoría advierte que la calidad del lenguaje es un asunto fundamental para proteger los derechos políticos, especialmente porque “la confrontación agresiva tiende a aumentar” a medida que se acercan los comicios del próximo 31 de mayo.

El documento detalla que en el 85,8 % de los mensajes analizados sobre lenguaje constructivo hubo incumplimiento, “caracterizado por el uso de adjetivos descalificativos y etiquetas para asociar a los rivales con prácticas criminales”.

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Esta “violencia discursiva” genera una polarización donde el oponente deja de ser un legítimo contradictor para convertirse en un enemigo que debe ser eliminado del escenario público.

El análisis de la Defensoría del Pueblo se desarrolló entre el 16 de diciembre de 2025 y el 8 de abril pasado, completando un periodo de observación de aproximadamente tres meses y medio.

Durante este tiempo, el análisis se enfocó en las 13 candidaturas oficiales a la Presidencia de la República, de las cuales siete suscribieron el compromiso evaluado y seis no lo hicieron.

Quienes aceptaron el compromiso planteado por la Defensoría fueron Claudia López, Iván Cepeda, Luis Gilberto Murillo —quien posteriormente anunció su renuncia para adherirse a Cepeda)—, Mauricio Lizcano, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Sondra Macollins.

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Las candidaturas que no han suscrito el compromiso son Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo, Ómar Gustavo Matamoros, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia y Santiago Botero.

Para la recolección de información se consolidó una base de 28.184 datos provenientes de tres fuentes principales. En primer lugar, se recopilaron 15.892 publicaciones de la red social X, correspondientes a los trinos emitidos desde las cuentas oficiales de las 13 candidaturas presidenciales.

En segundo lugar, se analizaron 12.292 noticias publicadas en medios nacionales y regionales que hacían referencia a los candidatos; y se incluyeron formularios de autorreporte enviados directamente a las campañas políticas; sin embargo, en esta edición únicamente una candidatura diligenció el instrumento.

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Antes de este informe, la Defensoría había hecho un primer seguimiento al discurso de los políticos en la precampaña electoral entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2025. Se realizó sobre un universo de 38 precandidaturas (en contraste con las 13 actuales).

Ese primer ejercicio tuvo una extensión de cinco meses, un periodo más largo que el del segundo informe que se da a conocer este miércoles.