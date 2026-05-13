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Disidencias de alias Calarcá mataron a cuatro militares en Guaviare

Según la información del Ejército, las tropas cayeron en un campo minado por los terroristas.

  • Las víctimas estaban en desarrollo de una acción ofensiva contra las disidencias de las Farc en Guaviare, cuando se produjo la tragedia. FOTO: CORTESÍA DE @FuerzasMilCol.
    Las víctimas estaban en desarrollo de una acción ofensiva contra las disidencias de las Farc en Guaviare, cuando se produjo la tragedia. FOTO: CORTESÍA DE @FuerzasMilCol.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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Cuatro soldados muertos y tres heridos es el balance preliminar de un atentado terrorista perpetrado contra el Ejército en el departamento del Guaviare.

El crimen ocurrió en la mañana de este miércoles y, de acuerdo con la información presentada por la institución castrense, fue perpetrado por criminales del bloque Jorge Suárez Briceño, una estructura adscrita al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

La tragedia se presentó en la vereda Buenos Aires, del municipio de San José del Guaviare, donde estaba la tropa de la Fuerza de Despliegue Rápido N°1.

“Fueron atacados con dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona”, informó el Ejército en un comunicado.

Los muertos fueron los soldados profesionales Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia, Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez y Émerson Danilo Carantón Buitrago.

“La institución desplegó todas sus capacidades operacionales, aéreas y médicas para adelantar la extracción y evacuación del personal herido hacia centros asistenciales especializados en San José del Guaviare, donde reciben atención integral por parte de profesionales de la salud”, acotó el Ejército.

Esta no es la primera vez que los secuaces de “Calarcá” asesinan a miembros de la Fuerza Pública en Guaviare.

El 27 de abril de 2025 sus terroristas emboscaron un pelotón del Ejército en un sector rural conocido como Guanapalo, mataron a siete uniformados y dejaron a seis más heridos. La matanza fue atribuida al bloque Jorge Suárez Briceño, el mismo que ejecutó el ataque de hoy,

A estos hechos se suman otros ataques en diferentes regiones, como el perpetrado el 21 de agosto del año pasado en un paraje rural del municipio de Amalfi, Antioquia.

Allí instalaron una trampa minada contra una escuadra de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, la cual destruyó un helicóptero Black Hawk en pleno aterrizaje y mató a 13 uniformados.

La organización de “Calarcá” está en una mesa de conversaciones de paz con el Gobierno Nacional desde finales de 2023, a pesar de lo cual ha seguido ejecutando matanzas y atentados contra la Fuerza Pública.

Dicho cabecilla fue designado como vocero de paz, y aunque la Fiscalía ha pedido que le reactiven las órdenes de captura, el presidente Gustavo Petro se ha negado a hacerlo.

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