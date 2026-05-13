U2 sorprendió a sus fans en México con grabación de su nuevo video en el balcón de una casa: estas son las primeras imágenes

U2 eligió las calles del Centro Histórico de Ciudad de México para filmar el video musical de su nueva canción Street of Dreams, que formará parte de su próximo álbum de estudio previsto para finales de 2026. La banda irlandesa apareció el martes cerca de la Plaza de Santo Domingo y el Palacio de Medicina acompañada de un grupo de seguidores mexicanos convocados previamente a través de un correo enviado desde el sitio oficial de la agrupación. Hasta la aparición de los músicos, la convocatoria se había mantenido en secreto.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran a los integrantes de la banda tocando en un balcón y sobre la parte superior de un bus escolar intervenido con graffiti por el artista mexicano Chavis Mármol, con la arquitectura colonial del Centro Histórico como telón de fondo.

En el letrero donde normalmente iría el nombre de la ruta, el vehículo lleva escrita la leyenda “la calle de los sueños”, frase que ya alimenta especulaciones entre los fans sobre la temática del nuevo material. La convocatoria había pedido a los interesados llenar un formulario antes del 8 de mayo para asistir con un acompañante a una locación en la ciudad. Los seleccionados fueron notificados el domingo 10 de mayo sin conocer aún qué esperar exactamente. La grabación ocurre en medio de rumores que apuntan a que un primer sencillo podría lanzarse el próximo mes en el marco del Mundial de fútbol 2026, y que el nuevo material estaría relacionado con el torneo.

Days of Ash, el EP que anticipó el nuevo álbum

La filmación en Ciudad de México no es el primer movimiento de U2 en lo que va del año. En febrero, la banda lanzó Days of Ash, su primera colección de canciones nuevas en casi una década: un EP de seis temas y 23 minutos que el propio Bono describió como “una respuesta inmediata a los acontecimientos actuales e inspirada por las muchas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente de la libertad”. “Los temas de este EP no podían esperar, son canciones que tenían prisa por salir al mundo. Son canciones de desafío y consternación”, afirmó el líder de la formación en un comunicado.