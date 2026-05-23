Lo que anunciará Roy Barreras días antes de elecciones y otros secretos en De Buena Fuente

Esta semana que viene, antes de las elecciones, hay expectativa en los pasillos del poder por un rumor: que Roy Barreras se bajaría de su candidatura presidencial y apoyaría en esta recta final a Iván Cepeda, asumiendo la sanción que eso implica en términos económicos.
La expectativa creció porque el exsenador y embajador de este gobierno en Reino Unido citó a una rueda de prensa sobre un tema “muy importante” antes del domingo 31 de mayo. La publicidad dice que van a “mover el tablero”.
De todos modos, Barreras ya está en el tarjetón y, según la votación que sacó en la consulta (239.165 votos), tampoco le sumaría realmente mucho al heredero político de Petro. Aunque todos los votos cuentan. Fuentes cercanas a Barreras niegan su adhesión a Cepeda esta semana.