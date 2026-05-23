Lo que anunciará Roy Barreras días antes de elecciones y otros secretos en De Buena Fuente

Esta semana que viene, antes de las elecciones, hay expectativa en los pasillos del poder por un rumor: que Roy Barreras se bajaría de su candidatura presidencial y apoyaría en esta recta final a Iván Cepeda, asumiendo la sanción que eso implica en términos económicos. La expectativa creció porque el exsenador y embajador de este gobierno en Reino Unido citó a una rueda de prensa sobre un tema “muy importante” antes del domingo 31 de mayo. La publicidad dice que van a “mover el tablero”. De todos modos, Barreras ya está en el tarjetón y, según la votación que sacó en la consulta (239.165 votos), tampoco le sumaría realmente mucho al heredero político de Petro. Aunque todos los votos cuentan. Fuentes cercanas a Barreras niegan su adhesión a Cepeda esta semana.

¿Tienen huevo? Cuestionan a funcionarios por repartir huevos en Medellín

A una semana de las elecciones presidenciales, y en medio de un agitado y caldeado cierre de campaña en varios municipios del departamento, se denunció que funcionarios del Ministerio de Agricultura y ediles de Altavista estarían repartiendo cajas de huevos a los habitantes de ese corregimiento.

La denuncia fue realizada por la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien aseveró que dicha repartición estaría siendo liderada por militantes del Pacto Histórico. “Están repartiendo cajas de huevos justamente a ocho días para las elecciones presidenciales. Eso se llama participación en política de las ediles y los funcionarios del Ministerio de Agricultura, constriñendo el voto, para que la gente se venda por huevos”. Por su parte, los funcionarios involucrados han asegurado que las jornadas harían parte de sus funciones.

El caos en la Supersalud con Daniel Quintero