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Lo que anunciará Roy Barreras días antes de elecciones y otros secretos en De Buena Fuente

A pocos días de las elecciones presidenciales, en los pasillos políticos crece el rumor de una eventual adhesión de Roy Barreras a la campaña de Iván Cepeda. Sin embargo, nada ha sido confirmado. Acá más detalles.

  • Roy Barreras es candidato presidencial; se medirá en la primera vuelta, que se llevará a cabo este 31 de mayo. Foto: Colprensa
    Roy Barreras es candidato presidencial; se medirá en la primera vuelta, que se llevará a cabo este 31 de mayo. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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Esta semana que viene, antes de las elecciones, hay expectativa en los pasillos del poder por un rumor: que Roy Barreras se bajaría de su candidatura presidencial y apoyaría en esta recta final a Iván Cepeda, asumiendo la sanción que eso implica en términos económicos.

La expectativa creció porque el exsenador y embajador de este gobierno en Reino Unido citó a una rueda de prensa sobre un tema “muy importante” antes del domingo 31 de mayo. La publicidad dice que van a “mover el tablero”.

De todos modos, Barreras ya está en el tarjetón y, según la votación que sacó en la consulta (239.165 votos), tampoco le sumaría realmente mucho al heredero político de Petro. Aunque todos los votos cuentan. Fuentes cercanas a Barreras niegan su adhesión a Cepeda esta semana.

¿Tienen huevo? Cuestionan a funcionarios por repartir huevos en Medellín

A una semana de las elecciones presidenciales, y en medio de un agitado y caldeado cierre de campaña en varios municipios del departamento, se denunció que funcionarios del Ministerio de Agricultura y ediles de Altavista estarían repartiendo cajas de huevos a los habitantes de ese corregimiento.

La denuncia fue realizada por la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien aseveró que dicha repartición estaría siendo liderada por militantes del Pacto Histórico. “Están repartiendo cajas de huevos justamente a ocho días para las elecciones presidenciales. Eso se llama participación en política de las ediles y los funcionarios del Ministerio de Agricultura, constriñendo el voto, para que la gente se venda por huevos”.

Por su parte, los funcionarios involucrados han asegurado que las jornadas harían parte de sus funciones.

El caos en la Supersalud con Daniel Quintero

Varias fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO que lo que se vive al interior de la Superintendencia de Salud, con el exalcalde Daniel Quintero al frente, es caos y falta de conocimiento. Han tenido que llamar a exfuncionarios para resolver asuntos técnicos relacionados con diversos temas clave en esa entidad que vigila a la salud, pero que es más un brazo político bajo el Gobierno Petro.

Lo cierto es que la actitud de los cercanos a Quintero, según fuentes, es “falta de interés y no saben nada en temas de salud”. Además, otras fuentes explican que por los lados de la campaña de Iván Cepeda no han querido recibir el apoyo de Quintero y su grupo político, a pesar de la insistencia de otras figuras cuestionadas como el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Lea también: Hasta $50 mil pesos pagan por cargar propaganda en cierre de campaña de Iván Cepeda: el candidato respondió

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